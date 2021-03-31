網路交友詐團恐嚇買4萬元點數 超商店員識破攔阻

高雄蔡姓男子透過交友App「PAKTOR」認識一名暱稱為「果果」女子，2人相談後約見面，蔡男給電話不久，就有陌生男子打來，威脅蔡到超商購買4萬元的遊戲點數，幸店員機警察覺，通報警方及時攔阻。

三民二警分局指出，昨天下午1點多時，覺民路派出所接獲轄區內某間超商報案，有男子購買大額點數，且神情緊張有異狀。

警方趕到超商，果然發現蔡男（23歲）神色異常，詢問蔡才知他在交友軟體上認識女子「果果」，對方稱在旅行社工作，希望蔡幫忙衝業績，趁機要了蔡男手機號碼、身分證件。

隨後果果約蔡男在超商見面，沒多久蔡就接到一名陌生男子電話，威脅他購買4萬元遊戲點數。