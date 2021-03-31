快訊

因「新疆棉」被封殺 H&M財務長：大陸約有20家店關閉

網路交友詐團恐嚇買4萬元點數 超商店員識破攔阻

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄蔡姓男子透過交友App「PAKTOR」認識一名暱稱為「果果」女子，2人相談後約見面，蔡男給電話不久，就有陌生男子打來，威脅蔡到超商購買4萬元的遊戲點數，幸店員機警察覺，通報警方及時攔阻。

三民二警分局指出，昨天下午1點多時，覺民路派出所接獲轄區內某間超商報案，有男子購買大額點數，且神情緊張有異狀。

警方趕到超商，果然發現蔡男（23歲）神色異常，詢問蔡才知他在交友軟體上認識女子「果果」，對方稱在旅行社工作，希望蔡幫忙衝業績，趁機要了蔡男手機號碼、身分證件。

隨後果果約蔡男在超商見面，沒多久蔡就接到一名陌生男子電話，威脅他購買4萬元遊戲點數。

蔡因擔心安全，聽從指示，幸好超商店員查覺，通知警方到場，告知是詐騙集團慣用的手法，蔡才免於受騙。

高雄蔡姓男子透過交友App「PAKTOR」認識一名暱稱為「果果」的日子，2人相談一陣子後，雙方約出要見面。記者邱奕能／翻攝
高雄蔡姓男子透過交友App「PAKTOR」認識一名暱稱為「果果」的日子，2人相談一陣子後，雙方約出要見面。記者邱奕能／翻攝
這名暱稱果果的網友，疑似盜用他人照片。記者邱奕能／翻攝
這名暱稱果果的網友，疑似盜用他人照片。記者邱奕能／翻攝

超商 詐騙集團 警察

延伸閱讀

扯超商店員名牌嗆「告我啊」PO網 愛馬仕姐真的被告了

影／假投資詐團騙百萬 提醒「學生還是89不用浪費時間」

缺水危機！ 超商店員「剉咧等」憂衛生紙免洗褲之亂

詐團再出招！騙長輩領醫療補助款 高雄警細心解惑

相關新聞

高雄岡山街頭現噴泉奇景 原來是他造成...

高雄市岡山區朱姓男子日前駕車行經前峰路段由西往東方向，疑似下班後疲勞恍神，車輛往右偏移撞斷路邊消防栓，造成路面出現湧泉奇...

苗栗頭份市救護車載送命危老婦人 途中與轎車相撞釀意外

苗栗縣政府消防局第三大隊一輛救護車今天下午約5點左右，載送一名因急病命危老婦人（78歲），途經頭份市信東路、文化街口，消...

影／驚死人！汽車暴衝「倒退嚕」 橫跨馬路多車急煞險撞

基隆市陳姓男子今天下午3點多，開車到南榮路一間修車廠修車，不料，他人還在車上，車子突然暴衝「倒退嚕」，車子急速撞到對面店...

失智老翁郵局前徘徊 桃園楊梅暖警助返家

桃園楊梅一名7旬莊姓老翁疑失智，昨日在永安郵局門口徘徊，警方獲報趕抵，但老翁講話含糊不清，無法完整表達語意，警方僅能辨識...

水流滿地！怪異男子半夜闖民宅開水龍頭 屋主睡醒氣炸

新竹縣竹東鎮今天凌晨出現1名怪異男子，騎乘機車到中興路上一排透天厝前，下車就直接朝民宅門口的水龍頭走去，趁四下無人竟直接...

雲林台塑六輕高層協理宿舍內輕生 台塑：全力協助治喪

雲林台塑六輕廠區一名高層協理昨天上午在宿舍輕生，房務人員發現後立刻通報，救護人員到場時確認其已明顯死亡，警方現場鑑識後交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。