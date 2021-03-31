高雄岡山街頭現噴泉奇景 原來是他造成...

高雄市岡山區朱姓男子日前駕車行經前峰路段由西往東方向，疑似下班後疲勞恍神，車輛往右偏移撞斷路邊消防栓，造成路面出現湧泉奇景，朱男轎車車頭嚴重受損，直到隔天凌晨自來水公司才緊急關閉消防栓制水閥開關，止住水源。

據了解，朱男（51歲）日前下班駕車回家，疑因恍神不慎撞斷路邊消防栓，水源不斷外流形成噴泉，幸好路面積水未造成其他駕駛滑倒受傷，事故當下朱男被嚇醒，暫時將車停路邊報警求助，朱男沒有受傷，但車頭及右側車身嚴重凹陷，被撞斷的消防栓倒在轎車旁。