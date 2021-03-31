聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄岡山街頭現噴泉奇景 原來是他造成...

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市岡山區朱姓男子日前駕車行經前峰路段由西往東方向，疑似下班後疲勞恍神，車輛往右偏移撞斷路邊消防栓，造成路面出現湧泉奇景，朱男轎車車頭嚴重受損，直到隔天凌晨自來水公司才緊急關閉消防栓制水閥開關，止住水源。

據了解，朱男（51歲）日前下班駕車回家，疑因恍神不慎撞斷路邊消防栓，水源不斷外流形成噴泉，幸好路面積水未造成其他駕駛滑倒受傷，事故當下朱男被嚇醒，暫時將車停路邊報警求助，朱男沒有受傷，但車頭及右側車身嚴重凹陷，被撞斷的消防栓倒在轎車旁。

警方獲報到場警戒，協助聯繫消防隊、自來水公司派員處理，2小時後自來水公司到場關閉消防栓制水閥，自來水公司表示，已聯繫朱男討論後續求償事宜。

高雄市岡山區朱姓男子晚間下班駕車回家，疑因疲勞不慎撞斷路旁消防栓，路面出現噴泉。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山區朱姓男子晚間下班駕車回家，疑因疲勞不慎撞斷路旁消防栓，路面出現噴泉。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山區朱姓男子晚間下班駕車回家，疑因疲勞不慎撞斷路旁消防栓，路面出現噴泉。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山區朱姓男子晚間下班駕車回家，疑因疲勞不慎撞斷路旁消防栓，路面出現噴泉。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山區朱姓男子晚間下班駕車回家，疑因疲勞不慎撞斷路旁消防栓，路面出現噴泉。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山區朱姓男子晚間下班駕車回家，疑因疲勞不慎撞斷路旁消防栓，路面出現噴泉。記者陳玫伶／翻攝

岡山 奇景 高雄市

延伸閱讀

苗栗頭份市救護車載送命危老婦人 途中與轎車相撞釀意外

免費搭乘1天！花蓮「月洞」整修5個月終開放　明天可賞潮汐奇景

倒車竟撞倒圍牆害慘4轎車 進口休旅車主自行報案允賠

影 ／安定真護宮燒王船 罕見陸上行舟奇景

相關新聞

中山大學女大生持槍驅猴 高市農業局：不違法

中山大學校經常遭獼猴入侵，師生不勝其擾，一名外送員在「爆廢1公社」PO文，指送餐到高雄中山大學宿舍時，竟看到女學生持BB槍...

影／蛋車違停人行道 大貨車刷過去拉扯噴一地蛋汁糗大

台中市陳姓男子今天中午12時許，駕駛貨車前往西屯區中清路二段的餅店送雞蛋時，將貨車違停在人行道上，賴姓女子駕駛大貨車行經...

高雄岡山街頭現噴泉奇景 原來是他造成...

高雄市岡山區朱姓男子日前駕車行經前峰路段由西往東方向，疑似下班後疲勞恍神，車輛往右偏移撞斷路邊消防栓，造成路面出現湧泉奇...

苗栗頭份市救護車載送命危老婦人 途中與轎車相撞釀意外

苗栗縣政府消防局第三大隊一輛救護車今天下午約5點左右，載送一名因急病命危老婦人（78歲），途經頭份市信東路、文化街口，消...

影／驚死人！汽車暴衝「倒退嚕」 橫跨馬路多車急煞險撞

基隆市陳姓男子今天下午3點多，開車到南榮路一間修車廠修車，不料，他人還在車上，車子突然暴衝「倒退嚕」，車子急速撞到對面店...

失智老翁郵局前徘徊 桃園楊梅暖警助返家

桃園楊梅一名7旬莊姓老翁疑失智，昨日在永安郵局門口徘徊，警方獲報趕抵，但老翁講話含糊不清，無法完整表達語意，警方僅能辨識...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。