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中山大學女大生持槍驅猴 高市農業局：不違法

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導

中山大學校經常遭獼猴入侵，師生不勝其擾，一名外送員在「爆廢1公社」PO文，指送餐到高雄中山大學宿舍時，竟看到女學生持BB槍驅猴，不過高雄市農業局表示，獼猴已屬於一般野生動物，依「野生動物保育法」規定，野生動物如果有危及公共安全或人類性命時，可適當防禦，因此中山大學女學生並無違法。

中山大學女學生持槍驅猴，剛好被一名自稱「外送員」的網友撞見，事後在「爆廢1公社」PO文，指送餐到中山大學女生宿舍時，看見來領餐的女學生竟然持槍，「這裡猴子猖狂，果不其然」。

外送員在貼文中也表示，當時有2隻猴子竄出，突還襲其他手中有東西的女學生，其中一名女學生嚇得立刻把東西丟到地上。

獼猴猖獗，以致女大學生需持槍自保，相關影片上傳後，是法「私擁槍械」，也引起熱議。高雄市農業局表示，獼猴屬於一般野生動物，依「野生動物保育法」規定，若野生動物有危及公共安全或人類性命之虞者，其實是可做適當防禦，因此女學生為保護不被獼猴搶奪，以BB槍嚇猴子，算適當防禦，並未違法。

有網友在臉書社團「爆廢1公社」貼出一段影片，女學生走出學校宿舍後，手持BB彈槍防身，走向外送員取餐，這時果然有2隻猴子靠近，覬覦學生手上的餐食，猴子不敢靠近持槍女學生，目標移轉到另一名學生。翻攝自「爆廢1公社」
有網友在臉書社團「爆廢1公社」貼出一段影片，女學生走出學校宿舍後，手持BB彈槍防身，走向外送員取餐，這時果然有2隻猴子靠近，覬覦學生手上的餐食，猴子不敢靠近持槍女學生，目標移轉到另一名學生。翻攝自「爆廢1公社」

中山大學 台灣獼猴

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