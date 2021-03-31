中山大學女大生持槍驅猴 高市農業局：不違法

中山大學校經常遭獼猴入侵，師生不勝其擾，一名外送員在「爆廢1公社」PO文，指送餐到高雄中山大學宿舍時，竟看到女學生持BB槍驅猴，不過高雄市農業局表示，獼猴已屬於一般野生動物，依「野生動物保育法」規定，野生動物如果有危及公共安全或人類性命時，可適當防禦，因此中山大學女學生並無違法。

中山大學女學生持槍驅猴，剛好被一名自稱「外送員」的網友撞見，事後在「爆廢1公社」PO文，指送餐到中山大學女生宿舍時，看見來領餐的女學生竟然持槍，「這裡猴子猖狂，果不其然」。

外送員在貼文中也表示，當時有2隻猴子竄出，突還襲其他手中有東西的女學生，其中一名女學生嚇得立刻把東西丟到地上。