男童獨處受傷 台南劍聲托嬰中心遭勒令停辦3個月

台南市私立劍聲國際托嬰中心發生2歲男童獨處一室及右腳大姆指受傷，台南市政府社會局調查後，勒令停辦3個月及公布托嬰中心名稱，且對一名女性托育人員裁罰新台幣3000元。

台南市政府社會局人員今天指出，位於東區的私立劍聲國際托嬰中心一名2歲男童獨處密閉空間及右腳大姆指受傷，是男童家長3月發現後向社會局通報，社會局29日及30日派員調查，確認托嬰中心內部督導不周，未妥適安排照顧幼兒，還進用非專業人力照顧兒童及未提供兒童安全環境，影響兒童權益重大。

社會局隨即勒令托嬰中心停辦3個月及公布托嬰中心名稱，一名女性托育人員因違反兒童及少年福利與權益保障法第51條規定，也遭裁處新台幣3000元。

社會局人員說，私立劍聲國際托嬰中心遭勒令停辦3個月，社會局將提供家長轉托幼兒到鄰近托嬰中心或居家保母，同時要求托嬰中心負責人妥善處理托育費用退費事宜，後續也會引入社會福利資源協助幼兒。

社會局表示，台南市絕不容許任何兒少權益受到傷害，家長將幼兒託付給托嬰中心照顧，孩子成長過程不能因老師或托育人員的粗暴動作而受到傷害，市府保護兒少權益，不因涉案者離職或暫停幼兒照顧工作就不究責，市府絕對追究到底。