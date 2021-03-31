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影／驚死人！汽車暴衝「倒退嚕」 橫跨馬路多車急煞險撞

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市陳姓男子今天下午3點多，開車到南榮路一間修車廠修車，不料，他人還在車上，車子突然暴衝「倒退嚕」，車子急速撞到對面店家，橫跨整個馬路，再往前衝到分隔島上才卡住。路上往來車輛都緊急煞停才沒撞上，否則後果恐不堪設想。

這起意外發生在下午3點多，南榮路兩側店家突然聽到「砰」好大一聲，一連串碰撞聲，大家都嚇了一大跳，民眾跑出來看，發現有一輛汽車從一間修車廠倒退嚕直直撞到對面街的商店及民宅，撞壞一堆花盆、招牌等物，現場一片凌亂。汽車再彈到分隔島分，整輛車「騎」在分隔島上。

民眾見狀直呼誇張，民眾說「太嚇人了，就直直衝到街上」、「幸好當時沒車，否則不知有多少人會受傷」、「太誇張了，嚇死人了」。

陳姓駕駛幸無大礙，他說是車子暴衝，還要再鑑定，他因為車子沒電到修車廠內要接電，接電後駛油門一踩就一直倒車，他也不知會這樣。修車廠老闆說，車子沒有電，車子會熄火，但沒有要修理，應是油門踩住才往外衝。

附近民眾說，當下剛綠燈，來往的車輛幸好緊急煞車停下， 不然後果不堪設想，大家都嚇死了。

驚險萬分！汽車暴衝「倒退嚕」橫跨整條街多車急煞。記者游明煌／攝影
驚險萬分！汽車暴衝「倒退嚕」橫跨整條街多車急煞。記者游明煌／攝影

基隆

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