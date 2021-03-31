水流滿地！怪異男子半夜闖民宅開水龍頭 屋主睡醒氣炸

新竹縣竹東鎮今天凌晨出現1名怪異男子，騎乘機車到中興路上一排透天厝前，下車就直接朝民宅門口的水龍頭走去，趁四下無人竟直接打開水龍頭任水狂噴，隨後騎車逃逸，屋主半夜被水聲驚醒，門前已經積水，氣得大罵缺水了究竟是誰那麼無聊，隨便開水龍頭浪費水。

受害屋主表示，原本睡夢中聽見水流不止的聲音，因為水聲不斷才起身察看，打開自家大門赫然發現是門前的水龍頭不斷噴出自來水，就連隔壁戶同樣也遭殃，因為水龍頭無端開啟，調閱監視器才發現真相。

監視器拍下一名陌生男子，騎著機車到住家門前，直接走向門前的水龍頭，隨後擰開開關任水狂流，屋主則是半小時後才發現，但此時陌生男子早已揚長而去，屋主回憶也沒跟人結仇結怨，不知道是惹上誰，大呼現在缺水時刻自來水卻被那麼浪費流入水溝，非常無奈。