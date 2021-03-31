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雲林台塑六輕高層協理宿舍內輕生 台塑：全力協助治喪

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林麥寮六輕廠區，示意圖。圖／本報資料照
雲林麥寮六輕廠區，示意圖。圖／本報資料照
雲林台塑六輕廠區一名高層協理昨天上午在宿舍輕生，房務人員發現後立刻通報，救護人員到場時確認其已明顯死亡，警方現場鑑識後交由檢察官相驗，初步排除外力介入，針對死因家屬無意見，遺體已發還家屬處理後事，不過自縊原因不明，仍有待檢警進一步調查。

據了解，這名年約50多歲的協理，前年獲拔擢為協理，平時住在台塑六輕廠區內宿舍，昨天上午約9時許，房務人員準備進門整理房間，未料屋內有人上吊，趕緊通報相關單位並報案，警方及救護人員趕抵現場處理，但亡者遺體呈現屍斑已身亡、未送醫。

台塑公司低調證實此事，對於該名協理發生憾事深感震驚，其所服務單位同事聞訊後也很驚訝與不捨、內部氣氛低迷，公司將全力協助家屬處理後事，並加以關心部門同事身心狀況。

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六輕 宿舍 台塑

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