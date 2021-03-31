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影／蛋車違停人行道 大貨車刷過去拉扯噴一地蛋汁糗大

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子今天中午12時許，駕駛貨車前往西屯區中清路二段的餅店送雞蛋時，將貨車違停在人行道上，賴姓女子駕駛大貨車行經該處時，大貨車的右側後照鏡勾到蛋車的貨車布蓬，陳車被拉扯90度，陳車內載運的雞蛋，部分散落到地面，噴了一地的蛋汁，警方初判肇因為未注意車前、違規停車，車禍僅有財損，未造成人員受傷。

據查，陳姓男子是一家蛋行聘請的司機，今天中午12時許，駕駛載滿雞蛋的小貨車，前往西屯區中清路二段一家太陽餅店送貨。

陳姓男子為了送貨方便，將小貨車違規停車在餅店前的人行道，小貨車車尾有部分凸出到慢車道。

當時駕駛大貨車的賴姓女子沿西屯區中清路二段的慢車道，往大雅區方向行駛，賴女疑沒抓好距離，經過陳貨車旁時，賴女大貨車的右後照鏡拉扯到陳車的貨車布蓬，陳車被拉扯90，車內載運的雞蛋也因拉扯，部分雞蛋散落在地面而破裂，灑了一地的蛋汁，車禍也波及到店家的招牌。

台中市第六警分局獲報到場調查，當時陳車是停車狀態，陳正在送貨，沒有在車上，而賴姓女子沒有酒精濃度，初判肇因是賴女未注意車前狀況、陳姓男子違規停車才會釀禍，詳細肇因有待交大事故組釐清。

台中市西屯區中清路二段今天中午有一輛蛋車違停在人行道，遭行駛經過的大貨車拉扯90度，車內雞蛋有部分散落到地面碎裂，流出一地蛋汁，餅店招牌也遭殃。圖／讀者提供
台中市西屯區中清路二段今天中午有一輛蛋車違停在人行道，遭行駛經過的大貨車拉扯90度，車內雞蛋有部分散落到地面碎裂，流出一地蛋汁，餅店招牌也遭殃。圖／讀者提供
台中市西屯區中清路二段今天中午有一輛蛋車違停在人行道，遭行駛經過的大貨車拉扯90度，車內雞蛋有部分散落到地面碎裂，流出一地蛋汁，餅店招牌也遭殃。圖／讀者提供
台中市西屯區中清路二段今天中午有一輛蛋車違停在人行道，遭行駛經過的大貨車拉扯90度，車內雞蛋有部分散落到地面碎裂，流出一地蛋汁，餅店招牌也遭殃。圖／讀者提供
台中市西屯區中清路二段今天中午有一輛蛋車違停在人行道，遭行駛經過的大貨車拉扯90度，車內雞蛋有部分散落到地面碎裂，流出一地蛋汁，餅店招牌也遭殃。圖／讀者提供
台中市西屯區中清路二段今天中午有一輛蛋車違停在人行道，遭行駛經過的大貨車拉扯90度，車內雞蛋有部分散落到地面碎裂，流出一地蛋汁，餅店招牌也遭殃。圖／讀者提供

雞蛋 人行道 車禍

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