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台中老翁回收物堆滿屋釀火警 疑神桌線香燃燒雜物釀禍
台中市北區漢陽街公寓5樓在今天凌晨1時許傳出火警，鄰居指控賴姓老翁撿拾雜物，堆滿住處，還曾經看到老翁搬瓦斯桶返家，指控賴翁「火可能是他放的」，不過全案經火調人員現場採證，發現起火點為屋內客廳的佛堂桌，賴也稱前一晚有點燃線香祭祖，判斷線香燃燒雜物後起火，暫無人為縱火跡證，詳細的起火原因，有待火調後續調查。
據查，賴姓老翁（69歲）獨居在台中市北區漢陽街的公寓5樓，平時撿拾資源回收物維生，但住處堆積滿雜物，與鄰居衍生糾紛，曾因撿到他人的物品，被人控告竊盜，鬧上派出所，賴也因堆積雜物，引來鄰居抱怨，被鄰居視為「問題人物」。
今天凌晨1時許，賴姓老翁的住處傳出火警後，賴躲到頂樓避難，有鄰居聞到味道後，先拿滅火器滅火，不過有鄰居指控，曾在火警發生前，看到賴有撿瓦斯桶返回住處，懷疑火警是人為。
不過經警、消調查，賴住處存放的瓦斯桶為空桶，且起火點為賴翁的客廳佛堂桌，賴在面對警詢時，也急著澄清，他會在佛堂拜拜紀念祖先，昨天晚上10時許，他有點燃線香拜拜，一時不小心，沒有注意線香燃燒的狀況，才會引發火勢，發現起火後，他就趕快跑到屋頂待援。
經火調人員初步勘查現場，判斷火勢為線香點燃雜物後引起，現場沒有找到人為縱火的跡證，詳細的起火原因，仍待後續調查釐清。
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