高雄愛河發現浮屍 刺青男沒穿衣服疑溺水死亡

高雄愛河今天中午發現浮屍，民眾散步經過岸邊，發現有人漂浮在高雄地方法院對面的河段，以為有人溺水，趕緊報案，但警、消趕抵現場，將落水男子打撈上岸，發覺雙臂都有刺青的男子已全身僵硬，死亡多時，正查證死者身分。

今天中午12點45分，高雄市警、消據報有人在愛河溺水，警、消趕去高雄市前金區河東路高雄地方法院面愛河河段，見落水男子上身沒穿衣服，浮屍在靠河岸的水面上。消防隊員馬上將男子打撈上岸，確認男子已經全身僵硬，明顯死亡。

警方在距離發現浮屍處約10餘公尺的岸邊，發現有1件上衣，以及休閒鞋和襪子平整放在公園椅上，懷疑是死者生前將衣、鞋留在公園椅上，但沒見到遺書，正查證死者的身分。

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