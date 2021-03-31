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愛馬仕姐控女店員態度差反被撻伐 超商：總部統一回應

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導

聲稱自己「一身愛馬仕」的吳女昨天前往新北市泰山區一家超商消費，認為女店員先幫另名消費者結帳，要她在一旁等待，認為女店員態度惡劣，在臉書社團「爆料公社」PO影片想要公審店員，網友卻一面倒力挺超商店員。該家超商今天受訪表示，統一由公司公關回應，其它細節不方便透漏、回應。

吳女錄下影片PO網，但影片中只見這名女子不斷出言挑釁店員，還動手去碰店員胸前的名牌，對店員嗆聲：「沒關係你告我啊，我最愛打官司了，我花了一兩百萬打官司，我全身愛馬仕我哪有什麼差。」

過程中吳女還強調自己是董事長，她詢問店員是維護老闆權益，指店員態度惡劣，「這種員工要嗎？」還說自己和消保官最近也不錯。影片PO網後，短短一小時就吸引破萬則網友留言，網友卻一面倒挺店員，「自己先挑釁還公審店員」、「愛馬仕會哭」、「態度惡劣說的是阿姨你自己嗎？」、「董事長，一點都不懂事」、「原來全身愛馬仕就可以做這種事」。

該家超商受訪表示，此次事件已經回報給總部，統一由公司公關來回應，其餘資訊不方便透漏，昨天事發當下，除了該名女店員外，店內還有其他店員在，該名女店員今天沒有上班。至於吳女想要買的巧克力是哪一款，超商表示，因為店內很多商品都有在促銷活動，所以不確定是哪個商品。

聲稱自己「一身愛馬仕」的吳女昨天前往新北市泰山區一家超商消費，認為女店員先幫另名消費者結帳，要她在一旁等待，認為女店員態度惡劣。圖／翻攝爆料公社
聲稱自己「一身愛馬仕」的吳女昨天前往新北市泰山區一家超商消費，認為女店員先幫另名消費者結帳，要她在一旁等待，認為女店員態度惡劣。圖／翻攝爆料公社

超商 愛馬仕

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