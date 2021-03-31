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2男童反鎖屋內 新住民媽媽焦急call警方救援

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園中壢一位新住民媽媽外出整理衣服，沒想到誤把2名男童反鎖屋內，警方獲報趕抵，只見女子焦急不斷敲打房門，呼喊屋內孩子。員警立刻通知消防人員到場協助，當門一打開，母親立刻將孩子緊抱懷中，頻向員警道謝。

中壢警分局仁愛派出所警員鍾天佑、陳永玄日前獲報，某公寓有2名小男童受困屋內。警方到場了解，28歲楊姓女子原本要上樓整理衣物，未料才一出門就被反鎖，因為自己是新住民，語言不通的她不知如何聯繫鎖匠，徬徨無助下趕緊向警察求助。

警消到場和楊女在門外不斷呼喊2名小男童的名字，試圖吸引他們靠近門邊，避免家中危險物品掉落砸傷孩童，同時亦聯繫鎖匠前往救援。門一打開，楊女將男童抱在懷中不停安撫，也學到教訓再也不敢不帶鑰匙出門。

警方日前獲報，某公寓有2名小男童受困屋內。新住民媽媽不知如何聯繫鎖匠，徬徨無助下趕緊向警察求助。記者朱冠諭／翻攝
警方日前獲報，某公寓有2名小男童受困屋內。新住民媽媽不知如何聯繫鎖匠，徬徨無助下趕緊向警察求助。記者朱冠諭／翻攝

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