桃園消防局第四大隊清明火警防災演練 高機動裝備登場

桃園市政府消防局大溪分隊今天中午在一天山生命紀念館、大溪第一公墓舉辦清明搶救演練，模擬公墓祭祖火警，強化救災應變能力，同時提醒民眾多加留意焚燒紙錢餘燼，避免引起火災。

消防局第四救災救護大隊大溪分隊模擬轄內納骨塔發生火災，員工立即啟動自衛消防編組運作，並配合後續消防人員救出受困民眾，透過演練，提高作人員警覺與應變能力，也讓消防隊員更了解轄區地形地物，以利災害發生時儘速搶救。一天山生命紀念館負責人李中富表示，配合防疫，定時清潔消毒及出入管制，清明法會實施人潮分流，營造民眾安全的祭祀環境。