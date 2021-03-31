桃園消防局第四大隊清明火警防災演練 高機動裝備登場
桃園市政府消防局大溪分隊今天中午在一天山生命紀念館、大溪第一公墓舉辦清明搶救演練，模擬公墓祭祖火警，強化救災應變能力，同時提醒民眾多加留意焚燒紙錢餘燼，避免引起火災。
消防局第四救災救護大隊大溪分隊模擬轄內納骨塔發生火災，員工立即啟動自衛消防編組運作，並配合後續消防人員救出受困民眾，透過演練，提高作人員警覺與應變能力，也讓消防隊員更了解轄區地形地物，以利災害發生時儘速搶救。一天山生命紀念館負責人李中富表示，配合防疫，定時清潔消毒及出入管制，清明法會實施人潮分流，營造民眾安全的祭祀環境。
大溪消防分隊也在第一公墓舉辦清明節搶救演練和防火宣導，機動性較高的背負式水袋、電動噴霧器等輕便裝備也納入演練，希望有效提升救災效率。
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