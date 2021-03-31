快訊

不滿中國留一手？譚德塞帶隊批評「WHO武漢報告」

AZ疫苗擴大施打！ 增16接種點 22萬醫事人員可打

桃園消防局第四大隊清明火警防災演練 高機動裝備登場

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市政府消防局大溪分隊今天中午在一天山生命紀念館、大溪第一公墓舉辦清明搶救演練，模擬公墓祭祖火警，強化救災應變能力，同時提醒民眾多加留意焚燒紙錢餘燼，避免引起火災

消防局第四救災救護大隊大溪分隊模擬轄內納骨塔發生火災，員工立即啟動自衛消防編組運作，並配合後續消防人員救出受困民眾，透過演練，提高作人員警覺與應變能力，也讓消防隊員更了解轄區地形地物，以利災害發生時儘速搶救。一天山生命紀念館負責人李中富表示，配合防疫，定時清潔消毒及出入管制，清明法會實施人潮分流，營造民眾安全的祭祀環境。

大溪消防分隊也在第一公墓舉辦清明節搶救演練和防火宣導，機動性較高的背負式水袋、電動噴霧器等輕便裝備也納入演練，希望有效提升救災效率。

大溪消防分隊演練納骨塔火災救人。記者鄭國樑／翻攝
大溪消防分隊演練納骨塔火災救人。記者鄭國樑／翻攝
公墓區道路狹窄，消防隊員採用高機動的裝備進入現場。記者鄭國樑／翻攝
公墓區道路狹窄，消防隊員採用高機動的裝備進入現場。記者鄭國樑／翻攝

紀念館 火災

延伸閱讀

清明掃墓高峰 竹縣公墓火警頻傳 呼籲「四不二記得」

台積電竹科12廠驚傳火警 公司回應了

「唐吉訶德」西門店大樓深夜傳火警 業者緊急疏散場內顧客

雲林雜草火警單月達400件 消防隊：拜託嘜擱燒了

相關新聞

愛馬仕姐控女店員態度差反被撻伐 超商：總部統一回應

聲稱自己「一身愛馬仕」的吳女昨天前往新北市泰山區一家超商消費，認為女店員先幫另名消費者結帳，要她在一旁等待，認為女店員態...

竹科台積電晶圓12B廠冒煙驚傳火警！包商嗆傷送醫急救

位於新竹科學園區的台積電Fab12 P6廠，今天上午9時許驚傳火警，所幸消防設備自動滅火並未釀災，但有1名工作人員嗆傷送...

「唐吉訶德」西門店大樓深夜傳火警 業者緊急疏散場內顧客

日系知名雜貨賣場唐吉訶德（DON DON DONKI）西門店所在大樓，昨（30）日深夜近11時傳出火警，警消獲報後立即出動灌救，並緊急疏散賣場內39名民眾，未造成任何傷亡。消防人員初判是地下室冷氣室外機起火，疑似散熱片故障自燃，詳細起火原因待進一步調查。

台中預拌車司機違規右轉 直行女騎士被前輪輾過爆頭亡

台中市賴姓男子今天上午10時許，開車行經南屯區環中路五段時，要右轉永春東三路，賴未依規定先行駛到慢車道，直接快車道右轉，...

台中老翁回收物堆滿屋釀火警 疑神桌線香燃燒雜物釀禍

台中市北區漢陽街公寓5樓在今天凌晨1時許傳出火警，鄰居指控賴姓老翁撿拾雜物，堆滿住處，還曾經看到老翁搬瓦斯桶返家，指控賴...

高雄愛河發現浮屍 刺青男沒穿衣服疑溺水死亡

高雄愛河今天中午發現浮屍，民眾散步經過岸邊，發現有人漂浮在高雄地方法院對面的河段，以為有人溺水，趕緊報案，但警、消趕抵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。