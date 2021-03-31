小兒麻痺男子受困火場救出 2天後不治

北市士林區社中街本月29日傳出民宅火警，火勢燒火90平方公尺，2樓竄出濃煙，陳姓兄弟和老母親3人均行動不便受困，經消防人員救出火場，一度恢復心跳的陳弟，今天3時許宣告不治，檢方上午相驗後，確認死因為吸入性嗆傷死亡，全案交由死者胞姊處置後事。

此火警發生在3月29日晚上6時許，北市消防局獲報社中街4樓民宅的2樓冒出大量濃煙，消防人員趕赴現場馳援，破門佈設水線撲滅火勢，並陸續救出52歲中風的陳兄、79歲老母親、49歲患有小兒麻痺的陳弟，陳兄和母親送往新光醫院救治，至今未出院。

據悉，母子三人因病及年紀高，行動不便，發生火災時沒有及時逃出，受困火窟，陳弟因昏迷送往馬偕醫院搶救，當晚一度恢復呼吸心跳於加護病房觀察，但今天凌晨3時許，仍不敵因火場濃煙嗆傷傷勢，宣告不治。