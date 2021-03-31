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維修員電塔誤觸6萬9千伏受傷 瑞芳工業區停電 台電道歉了
新北市瑞芳區傑魚坑路今天上午李姓員工，在維護電塔時不慎觸電，下半身3度燙傷、脫皮，意識清楚，緊急送往內湖三軍總醫院救治。台電今天下午說明，因在塔上移位時，安全帶輔助繩碰觸送電中的6萬9千伏線路，並造成瑞芳工業區及頂坪部分地區跳脫停電，台電公司深表歉意。
台電李姓員工從事6萬9千伏「頂坪─瑞芳線」#3塔停電維修工作，因在塔上移位時，安全帶輔助繩擺動接近另一側送電中的6萬9千伏「頂坪─瑞芳線」，而發生感電事故，目前人員意識清醒，送醫治療中。
台電公司並表示，本次事件並造成瑞芳工業區及頂坪部分地區跳脫停電，台電公司深表歉意。
消防局在今天上午10時37分接獲台電人員報案，新北市瑞芳魚坑356號電塔進行維護時，有工作人員發生觸電。救護車趕至時，發現一名39歲男性員工，維護電塔時不慎觸電，斷電後台電人員解下至地面，下半身3度燙傷、脫皮、意識清楚，送往內湖三軍總醫院。
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