竹科台積電晶圓12B廠冒煙驚傳火警！包商嗆傷送醫急救

位於新竹科學園區的台積電Fab12 P6廠，今天上午9時許驚傳火警，所幸消防設備自動滅火並未釀災，但有1名工作人員嗆傷送醫；據了解，事故發生後F12B廠區立刻疏散員工，新竹市消防局也在獲報後迅速趕抵現場，F12A則未受影響。

火警發生原因疑似是上午由外包商正在進行P6廠變電設備保養時，突然因超載發熱起火，消防設備隨即啟動進行二氧化碳滅火，過程中造成1名施工人員不慎遭二氧化碳嗆傷，但意外並未造成其他人員傷亡。

雖然火警發生後一度煙霧彌漫並疏散廠內員工，但經確認沒有危險後，員工已陸續返回崗位，整體台積電產線運作沒有用受到影響。