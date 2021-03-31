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竹科台積電晶圓12B廠冒煙驚傳火警！包商嗆傷送醫急救

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

位於新竹科學園區的台積電Fab12 P6廠，今天上午9時許驚傳火警，所幸消防設備自動滅火並未釀災，但有1名工作人員嗆傷送醫；據了解，事故發生後F12B廠區立刻疏散員工，新竹市消防局也在獲報後迅速趕抵現場，F12A則未受影響。

火警發生原因疑似是上午由外包商正在進行P6廠變電設備保養時，突然因超載發熱起火，消防設備隨即啟動進行二氧化碳滅火，過程中造成1名施工人員不慎遭二氧化碳嗆傷，但意外並未造成其他人員傷亡。

雖然火警發生後一度煙霧彌漫並疏散廠內員工，但經確認沒有危險後，員工已陸續返回崗位，整體台積電產線運作沒有用受到影響。

台積電稍早也說明火警表示，是因晶圓12B廠的變電站因元件異常，而啟動CO2二氧化碳滅火系統，導致1名包商員工吸入過量二氧化碳送醫，救護車於第一時間將傷者送往醫院並通知家屬，目前人員意識清醒，留院觀察。

台積電竹科晶圓12B廠火警，員工一度全部向外疏散避難。圖／讀者提供
台積電竹科晶圓12B廠火警，員工一度全部向外疏散避難。圖／讀者提供
台積電竹科晶圓12B廠火警，員工一度全部向外疏散避難。圖／讀者提供
台積電竹科晶圓12B廠火警，員工一度全部向外疏散避難。圖／讀者提供

台積電 新竹

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