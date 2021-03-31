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台中「枇杷公主」遭竊！警逮竊賊尋回 民：重新可打卡了
現正值太平枇杷產季，台中市太平區公所特別在轄內光明里「光明大地」公園設計「枇杷公主」和「龍眼王子」兩裝置藝術雕像，成為熱門打卡勝地，但25日公園清潔人員卻發現枇杷公主不見了，經向里長反映，里長胥樹文立即向警方報案，並表示相當不可思議。
太平警分局坪林派出所受理後，起初因公園周遭無監視器，又無法確認失竊時間，一度陷入膠著，經員警一路查訪，對著電腦畫面分析竊嫌可能逃離之路線，經數十小時漏夜調閱影像，終於發現22日深夜有一男子騎著腳踏車，胸前的懷裡有物品反光亮點，仔細一瞧就是枇杷公主雕像，查出40多歲的鄭姓男子涉嫌重大，最後在男子家中臥室找到失竊的雕像。
男子家屬表示，兒子患有思覺失調症狀，平日四處打零工，並不知道兒子偷走雕像，實在非常驚訝。
警訊時，鄭男坦承不諱，但聲稱是擔任臨時工時聽說某工地有恐龍公仔要棄置，可以自行帶走，誤以為這公仔就是恐龍公仔。全案依竊盜罪嫌函送偵辦。
太平區區長許貴芳、里長胥樹文、警友辦事處上午為此至太平警分局坪林派出所頒發獎勵金，慰問破案有功的警察弟兄，對警方迅速找回失蹤的枇杷公主予以肯定。
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