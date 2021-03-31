倒車竟撞倒圍牆害慘4轎車 進口休旅車主自行報案允賠

1輛LEXUS休旅車昨天下午停入私人停車場，倒車時涉撞倒約180公分的圍牆，波及一旁停在安樂街路邊的4輛轎車，造成板金凹陷、擋風玻璃碎裂等，車主25歲陳姓男子見肇事打電話報案，警方到場實施酒測為零，他也表示會負起賠償責任。

陳姓男子向警方供稱，昨下午開進維新路邊的私人停車場，倒車時感覺有碰到東西，但一時恍神，還在倒車檔、未換檔就誤踩油門，他下車查看發現圍牆已被撞倒。

轄區公園派出所警方接獲報案後前往，發現倒塌為磚牆，磚塊壓到停靠安樂路邊的白色日產轎車、銀色本田轎車、白色豐田轎車、白色豐田轎車，其中本田轎車的引擎蓋還有大堆磚塊，第3輛白色豐田車右側也被磚牆壓著，第4輛白色豐田車被砸到擋風玻璃裂開，協助聯絡各車的車主。

根據監視畫面顯示，當時整面圍牆應聲倒塌，壓到時車子還明顯震了一下，地面也揚起塵土，幸好沒人在車上、沒人經過。