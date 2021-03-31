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高雄女騎車接父親遭計程車撞飛 女趴地好心護理師協助
余姓女子今天凌晨騎機車載父親回家，經過高雄市新興區大立百貨商圈，遭1輛計程車撞飛，父女雙雙受傷，余女倒地不起，路過的護理師連忙停車協助，父女倆經救護人員急送大同醫院治療，無生命危險，車禍肇事原因由警方調查中。
警方表示，今天凌晨2點多，25歲的余姓女子騎機車載父親，經過新興區中華三路與五福二路口圓環，沿五福二路往鹽埕方向行駛，不巧林姓男子（57歲）開計程車沿中華三路往南行駛，在路口發生碰撞，導致余姓父女遭撞飛倒地。
余女受傷趴地不起，路過的義大醫院女護理師趕緊停車協助，直到警、消據報趕到車禍現場，才交由救護人員檢傷。余父愛女心切，救護人員為他檢傷，仍頻頻問女兒傷勢，救護人員一再勸他放心。
警方表示，余姓父女倆被送往大同醫院急救，全身多處擦挫傷，無生命危險，警方對余女和林姓計程車司機酒測，都沒酒精反應，肇事原因待交通事故鑑定。
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