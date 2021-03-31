山老鼠盜伐三峽肖楠699公斤 塊狀背下山加工肖楠金磚

山老鼠簡姓男子，涉嫌從去年初起在國有林地竊取國有貴重木，將肖楠鋸成塊狀背下山堆放置家中，部分加工製成肖楠金磚待變賣，保安警察第七總隊從簡男家中查獲高達699公斤的肖楠，全案依照違反森林法，解送新北地檢署偵辦，並持續追查同案共案。

保七刑大指出，保七總隊去年成立林務犯罪查緝中心，啟動「滅鼠專案」，與林務局共同遏止林木盜伐行為，全力掃蕩縱橫臺灣之山老鼠集團，至今共計查獲山老鼠盜伐高達12萬公斤的珍貴林木，其中去年6月一起盜伐林木案件，追捕緝獲6名山老鼠，循線追查發現漏網之魚新北三峽區簡男共犯盜伐林木。

據悉，5旬簡男從去年初起，至三峽山區尋找珍貴林木，由於三峽地區肖楠眾多，簡及同夥在山上持工具將肖楠鋸成塊狀，再用背架背下山放置家中。

經搜索發現，簡男民宅各處放置塊狀肖楠，除了形狀特殊的肖楠，還有有已研磨成四方體的肖楠，紋路顯現後漆上金漆，加工成黃金磚變賣賺取不法獲利，研磨剩餘的肖楠粉查獲23.5公斤，市價珍貴可變賣製香再賺一手，現場共計查獲肖楠總重量約699公斤，及鏈鋸、背架等犯罪工具，全案依法解送新北檢偵辦，並持續追查其他共犯。