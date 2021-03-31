快訊

扯超商店員名牌嗆「告我啊」PO網 愛馬仕姐真的被告了

評／新北警局天花板搜出槍支毒品？空有其表的「管考」制度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竊嫌見蒜欣喜下田狂採 雲林警逮4嫌查扣280斤

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣是國內蒜頭重要產區，去年本土蒜價一度飆漲破每台斤300元。而今年現正是農民採收季節，警方祭出護蒜專案查緝盜採，現已查獲3件、共4名嫌犯偷蒜，並查扣280斤蒜頭，全案依竊盜罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

雲林蒜頭種植面積占全國9成以上，從本月下旬開始進入採收期，不過卻被宵小盯上，日前陸續在麥寮、東勢及四湖等地區獲報3件蒜頭竊案，警方立即成立專案小組展開偵查。

包括首起發生在本月14日麥寮鄉蒜頭竊案，為2名林姓、李姓嫌犯所為，兩人皆為毒品人口，供稱因缺錢花用，欲偷蒜變賣賺取利潤，為規避警方查緝，林嫌騎機車到田裡偷蒜，再由李嫌駕車接送，並將偷來約210台斤的整株蒜頭搬運到小客車上、逃離現場，變賣所得約7500元。

而東勢、四湖的2件蒜頭竊案則發生在前天，其中東勢分駐所副所長吳堅庭接獲民眾報案，指稱其所有蒜頭遭人竊盜，警方到場發現一名男子鬼鬼祟祟，並在其所駕自小客車後座、後行李車廂發現2袋蒜頭，分別重約16台斤、23.5台斤，男子當場被抓包，坦承不諱蒜頭都是偷來的。

另四湖飛沙派出所所長蔡聰明、警員莊永貿執行夜間勤務時，發現路邊停放一輛自小客車，主動上前盤查，突然有一名女子從蒜頭田裡走出來，手拿一把剛拔起的蒜頭，警方詢問後確認該田並非女子所有，當場起出該女偷得21株蒜頭、重約1台斤。

台西警分局長張文峰表示，3件蒜頭竊案均依竊盜罪移送法辦；目前雲林蒜頭進入採收期，由於縣內栽植面積多，地點多於偏僻處所，容易成為宵小行竊目標，警方除啟動專案加強巡邏，也設置巡邏箱，提高巡邏地點密度，同時執行定點稽查、加強盤查人車等強化勤務，並結合守望相助巡守隊，共同執行防竊專案勤務，確保農民財產安全，呼籲竊賊勿心存僥倖，以身試法。

現正是雲林縣蒜頭採收期，警方啟動護蒜專案查緝盜採，已查獲3件、共4名嫌犯，並查扣280斤蒜頭。記者陳苡葳／翻攝
現正是雲林縣蒜頭採收期，警方啟動護蒜專案查緝盜採，已查獲3件、共4名嫌犯，並查扣280斤蒜頭。記者陳苡葳／翻攝
現正是雲林縣蒜頭採收期，警方啟動護蒜專案查緝盜採，已查獲3件、共4名嫌犯，並查扣280斤蒜頭。記者陳苡葳／翻攝
現正是雲林縣蒜頭採收期，警方啟動護蒜專案查緝盜採，已查獲3件、共4名嫌犯，並查扣280斤蒜頭。記者陳苡葳／翻攝
雲林四湖飛沙派出所所長蔡聰明、警員莊永貿執行夜間勤務時，在蒜田間當場查獲一名女子正在偷採蒜頭。記者陳苡葳／翻攝
雲林四湖飛沙派出所所長蔡聰明、警員莊永貿執行夜間勤務時，在蒜田間當場查獲一名女子正在偷採蒜頭。記者陳苡葳／翻攝

竊盜 農民 巡守

延伸閱讀

買鹹酥雞要求多加一點蒜 回家打開一看超傻眼：肉在哪？

吳心緹等藝人參加全明星運動會被偷8萬元 嫌全買遊戲點數

降雨異常！伸港蒜頭減量3成 消費者跑產地想買也撲空

景觀斜張橋蒜頭大橋通車未設機車道人行道 居民怕上橋

相關新聞

竹科台積電晶圓12B廠冒煙驚傳火警！包商嗆傷送醫急救

位於新竹科學園區的台積電Fab12 P6廠，今天上午9時許驚傳火警，所幸消防設備自動滅火並未釀災，但有1名工作人員嗆傷送...

「唐吉訶德」西門店大樓深夜傳火警 業者緊急疏散場內顧客

日系知名雜貨賣場唐吉訶德（DON DON DONKI）西門店所在大樓，昨（30）日深夜近11時傳出火警，警消獲報後立即出動灌救，並緊急疏散賣場內39名民眾，未造成任何傷亡。消防人員初判是地下室冷氣室外機起火，疑似散熱片故障自燃，詳細起火原因待進一步調查。

「生要見人、死要見屍」 搜尋飛官潘穎諄第10天不放棄

空軍志航基地兩架F-5E戰機墜落屏東縣牡丹鄉外海進入第10天，上尉飛行官潘穎諄仍下落不明，軍方今天維持300人次搜尋兵力...

台中「枇杷公主」遭竊！警逮竊賊尋回 民：重新可打卡了

現正值太平枇杷產季，台中市太平區公所特別在轄內光明里「光明大地」公園設計「枇杷公主」和「龍眼王子」兩裝置藝術雕像，成為熱...

倒車竟撞倒圍牆害慘4轎車 進口休旅車主自行報案允賠

1輛LEXUS休旅車昨天下午停入私人停車場，倒車時涉撞倒約180公分的圍牆，波及一旁停在安樂街路邊的4輛轎車，造成板金凹...

高雄女騎車接父親遭計程車撞飛 女趴地好心護理師協助

余姓女子今天凌晨騎機車載父親回家，經過高雄市新興區大立百貨商圈，遭1輛計程車撞飛，父女雙雙受傷，余女倒地不起，路過的護理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。