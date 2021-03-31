竊嫌見蒜欣喜下田狂採 雲林警逮4嫌查扣280斤

雲林縣是國內蒜頭重要產區，去年本土蒜價一度飆漲破每台斤300元。而今年現正是農民採收季節，警方祭出護蒜專案查緝盜採，現已查獲3件、共4名嫌犯偷蒜，並查扣280斤蒜頭，全案依竊盜罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

雲林蒜頭種植面積占全國9成以上，從本月下旬開始進入採收期，不過卻被宵小盯上，日前陸續在麥寮、東勢及四湖等地區獲報3件蒜頭竊案，警方立即成立專案小組展開偵查。

包括首起發生在本月14日麥寮鄉蒜頭竊案，為2名林姓、李姓嫌犯所為，兩人皆為毒品人口，供稱因缺錢花用，欲偷蒜變賣賺取利潤，為規避警方查緝，林嫌騎機車到田裡偷蒜，再由李嫌駕車接送，並將偷來約210台斤的整株蒜頭搬運到小客車上、逃離現場，變賣所得約7500元。

而東勢、四湖的2件蒜頭竊案則發生在前天，其中東勢分駐所副所長吳堅庭接獲民眾報案，指稱其所有蒜頭遭人竊盜，警方到場發現一名男子鬼鬼祟祟，並在其所駕自小客車後座、後行李車廂發現2袋蒜頭，分別重約16台斤、23.5台斤，男子當場被抓包，坦承不諱蒜頭都是偷來的。

另四湖飛沙派出所所長蔡聰明、警員莊永貿執行夜間勤務時，發現路邊停放一輛自小客車，主動上前盤查，突然有一名女子從蒜頭田裡走出來，手拿一把剛拔起的蒜頭，警方詢問後確認該田並非女子所有，當場起出該女偷得21株蒜頭、重約1台斤。