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扯超商店員名牌嗆「告我啊」PO網 愛馬仕姐真的被告了

評／新北警局天花板搜出槍支毒品？空有其表的「管考」制度

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影／年輕毒蟲搶銀樓 年紀大二倍老闆拖鞋長跑700米追上

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名29歲陳姓男子前天在淡水銀樓，奪門狂奔，中途換乘計程車卻遇上紅燈，再度奪門快跑，隨後被員警騎機車趕上壓制逮捕，不到10分鐘落網。更厲害的是，61歲銀樓老闆全程700米緊追在後，而且僅穿拖鞋，只能說，這老闆太能跑！

家住三重區的陳男，有多次毒品、竊盜刑案記錄，平日遊手好閒沒工作。3月29日青年節當天下午5時許，他到淡水老街中正路某銀樓佯稱購買金戒指，還煞有其事請老闆調整尺寸，試戴時趁隙奪門而出，老闆隨後追去，老闆娘馬上撥110報警。

陳男狂奔200公尺，在捷運淡水站旁攔乘計程車逃逸，但僅再往前推進200多公尺，便於學府路口前方遇上紅燈車陣，這時他赫然看見銀樓老闆竟仍緊追在後，嚇得衝下車拔腿就跑，但又繼續跑約200公尺就沒戲了。

員警獲報騎機車趕來，中途遇上銀樓老闆邊跑邊指著前方計程車，緊接著陳嫌衝下車狂奔，沿途也有熱心路人幫警察指引：就是他！就是他！隨後員警便在中正東路36號的加油站前，壓制逮捕陳嫌，銀樓老闆馬上也到達，全程跑了大約700公尺，距離雖不算很長，但全程衝刺快跑，並不輕鬆，況且他腳上穿拖鞋，不是跑鞋。

從搶案發生到嫌犯落網，前後僅約9分鐘，警方在陳嫌身上搜出1枚價值約9千元金戒指，偵詢後依搶奪罪嫌移送士林地檢署。

銀樓老闆太大意，讓嫌犯在沒關上的大門邊試戴金戒指，被搶之後馬上追去。記者林昭彰／翻攝
銀樓老闆太大意，讓嫌犯在沒關上的大門邊試戴金戒指，被搶之後馬上追去。記者林昭彰／翻攝
陳姓男子前天在淡水搶銀樓，不到10分鐘就被逮。記者林昭彰／翻攝
陳姓男子前天在淡水搶銀樓，不到10分鐘就被逮。記者林昭彰／翻攝
銀樓61歲老闆衝刺跑了700米，追上搶匪。記者林昭彰／翻攝
銀樓61歲老闆衝刺跑了700米，追上搶匪。記者林昭彰／翻攝
61歲銀樓老闆腳穿拖鞋衝刺快跑700米緊追不捨，在警方壓制搶匪不久，隨即趕抵。記者林昭彰／翻攝
61歲銀樓老闆腳穿拖鞋衝刺快跑700米緊追不捨，在警方壓制搶匪不久，隨即趕抵。記者林昭彰／翻攝
警方在陳嫌身上搜出1枚價值約9千元金戒指。記者林昭彰／翻攝
警方在陳嫌身上搜出1枚價值約9千元金戒指。記者林昭彰／翻攝

銀樓 淡水 計程車

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