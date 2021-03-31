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清明掃墓高峰 竹縣公墓火警頻傳 呼籲「四不二記得」

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導

清明節即將到來，民眾陸續開始掃墓，近來因天氣乾旱，部分民眾燒紙錢未確實撲滅火星或自行燃燒雜草，常引發墓地火警，新竹縣消防局統計，元宵節後不到1個月時間，轄內就發生40件公墓火警，讓打火弟兄疲於奔命。消防局呼籲，民眾切勿自行燃燒雜草，若釀成山林火災，將通報環保局對行為人開罰。

消防局長孫福佑表示，新竹客家鄉親很多，從元宵節過後至清明節這段期間都是掃墓時節，各消防分隊除平時防火宣導和假日巡視墓地外，也現地掛布條宣導、提供水袋等，但近1個月來仍發生40件公墓火警，其中以新埔地區12件最多，消防分隊發現，部分鄉親仍有自行燃燒雜草的習慣。

消防局目前持續在各公墓地點安排宣導人員，呼籲大家記得「四不二記得」原則，「不」任意焚燒雜草、「不」隨意丟菸蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火，以及「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾，現場也提供水袋讓民眾確實撲滅火星，希望鄉親替祖先掃墓、慎終追遠時，也不忘確保公共安全。

消防局指出，民眾若是自行點火燃燒雜草、枯枝等，後續釀成山林火災，影響空氣品質的話，消防單位將通報環保局，針對行為人依據違反空氣污染防制法開罰，最高可罰10萬元，若造成別人財物或生命、健康損害，則會有刑事責任和民事賠償問題。若產生濃煙影響行車視線，可依道路交通管理處罰條例處1200元以上、2400元以下罰鍰。

消防局目前持續在各公墓地點安排宣導人員，呼籲大家記得「四不二記得」原則。圖／新竹縣消防局提供
消防局目前持續在各公墓地點安排宣導人員，呼籲大家記得「四不二記得」原則。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局統計，元宵節後不到1個月時間，轄內就發生40件公墓火警。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局統計，元宵節後不到1個月時間，轄內就發生40件公墓火警。圖／新竹縣消防局提供

元宵節 新竹

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