新北教育局長遭爆「關說教師徵選」 局長親上火線說明

新北市教育局長張明文遭周刊爆料關說友人小孩徵選教師又護航遭判刑的校長退休，引發爭議。張明文今日受訪回應，新北教師徵選是全台最透明、公開的，這些報導內容絕大多數都是子虛烏有。新北市長侯友宜也力挺張明文，他說，張明文上任以來相當認真、負責，非常嚴謹，他的為人處世大家都了解。

周刊爆料，指出張明文在一百多人的公務群組中貼出友人小孩的教師徵選，讓她順利選上教師，還包遭判刑的錦和高中校長陳水氷順利辦理退休來領退休金。

張明文表示，自己看過這些內容，就是子虛烏有跟不實抹黑，像新北教育徵選還全國首創在臉書直播徵選過程，所有委員都是外聘，教育局員工皆無參與，這是全國最公開透明的，最後成績完全按照成績來分發，新北市教師志願是全國做得最好的，他要嚴正澄清、駁斥這些指控。