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影／桃園失業男不爽燒土地廟 竟是酒後失控點火洩憤
桃園市29歲王姓男子3天前深夜喝酒後心情不好，前往蘆竹區上興路一間土地公廟逗留，拜完土地公後，走到廟內洗手台，情緒不爽突然拿出打火機點火燃燒廟內毛巾洩憤，火勢燃燒造成廟內桌椅、天花板燈具燒毀，警方今天上午表示，王男犯後逃逸，民眾報案，警方循線逮捕王男，依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
警方表示，王男當天深夜在土地廟點火燃燒洗手台上毛巾，火勢延燒廟內外牆、燒毀2張桌子及椅子，再延燒天花板燈具損毀，民眾報案，消防員趕到滅火勢，才未釀成災害，警方調閱廟方監視器，在發現王男點火罪證確實，並在2公里外的龍安街逮捕王嫌到案，訊後依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦。
這起王男在土地廟點火案件，事後在地方傳開，引起居民議論批評，王男供承，他因為工作不順、常與家人吵架失和，當天深夜自己酒後，前往上興路該土地廟，一時心情不好，將廟內洗手台的毛巾點火，行為失控，燒毀土地廟設備十分後悔。
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