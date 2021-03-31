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夫妻攀志佳陽山下山迷途 警消溪床尋獲兩人

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

一對夫妻從台北到台中市和平區攀登志佳陽山，未料昨晚下山時，因天色昏暗、視線不良而迷路，妻子趕緊撥電話報案求救，和平分局環山派出所獲報，確認夫妻位置後，會同梨山消防分隊及當地民眾前往搜救，終於在步道附近的司界蘭溪溪床尋獲兩人。

和平分局環山派出所昨晚7時23分接獲110通報，有民衆在平等里志佳陽附近迷失方向，環山派出所副所長許朝焜、警員黃木誠立即通知梨山消防分隊及環山部落2名熟悉地形的當地民眾集結後前往搜救。

員警回撥報案人電話，報案的羅女表示，她與丈夫從台北來登山，規劃3天行程攀登志佳陽山，28日早上從武陵農場登山口出發，30日從環山部落下山，但第3天下山時因天色昏暗、視線不良而迷路，心裡很焦慮，幸好手機還有訊號可以報案，兩人目前位置在登山步道附近溪床。

員警安撫情緒後，請其在原地休息等待救援，告知雙方以燈光及哨音作為信號。搜救人員在晚上9時40分，在登山步道2.8公里附近的司界蘭溪溪床找到林男（58歲）與羅姓女子（47歲）夫妻，並將兩人攙扶、引導返回環山部落平等國小停車處休息。

林男說，在等待救援時，從遠處見到搜救人員的燈光並聽到哨音，總算鬆了一口氣，「終於找到我們了」，很感謝搜救人員的即時救援。

和平分局長吳燕山表示，和平地區登山健行的步道及知名山域眾多，開放山林後，又因疫情無法出國，民眾轉向山區旅遊，登山民眾也越來越多，民眾可能輕忽攀登山嶽的危險性，迷途、受傷的山難搜救案件增多。

根據內政部消防署統計，登山事故以「迷路」為最大宗，發生事故群組大都是「自組隊伍」，年齡層多趨於中高齡。為了維護登山安全，和平分局呼籲民眾衡量自己的身體狀況，做好行程規劃並備妥登山裝備，且要與有經驗之登山者結伴上山；如屬高山，應有嚮導，切勿單身前往；天候不佳時，也請勿勉強入山。

警方獲報確認迷路的夫妻位置後，會同梨山消防分隊及當地民眾前往搜救。圖／民眾提供
警方獲報確認迷路的夫妻位置後，會同梨山消防分隊及當地民眾前往搜救。圖／民眾提供
警方獲報確認迷路的夫妻位置後，會同梨山消防分隊及當地民眾前往搜救。圖／民眾提供
警方獲報確認迷路的夫妻位置後，會同梨山消防分隊及當地民眾前往搜救。圖／民眾提供

登山步道

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