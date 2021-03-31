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彰化男命根子被越籍女友剪斷沖馬桶 醫：只剩五分之一
彰化縣溪湖鎮黃姓男子昨天晚上睡夢中，疑遭越籍女友剪掉生殖器，凌晨被送往醫院急救，由於命根子被丟到馬桶沖走，彰化基督教醫院直接將他送進手術房進行止血、修補，目前先置放尿管，黃男過程中忍著疼痛，意識清楚，但因生殖器只剩下五分之一，未來還有很長一段治療期。
52歲黃姓男子原先就近送到彰化醫院，但傷勢棘手，今天凌晨12點49分轉往彰基急診救治，他表示，昨晚吃完花雕雞後睡著，醒來發現生殖器被截斷，經了解，黃男女朋友在下手之後向派出所報案，她將男朋友的生殖器剪掉，行兇原因警方還要進一步調查。
彰化基督教醫院副院長周志中說，生產疼痛指數是10分來看，生殖器截斷有6分的疼痛，患者自訴有吃些花雕雞，若有酒精下疼痛可能減緩，患者送到醫院時有截斷傷，大出血，相當疼痛，現在必須先放尿管2星期幫助排尿，患者目前情緒穩定，治療後正常吃喝，但由於沒生殖器殘肢，現在排尿呈現噴射狀，後續須由整形手術評估治療。
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