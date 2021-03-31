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評／新北警局天花板搜出槍支毒品？空有其表的「管考」制度

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讚！救命鑰匙牌在手 板警助迷途老翁平安返家

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

上周六晚上9時，83歲有輕微失智男子腳步蹣跚走到新北市板橋區通訊店，向店家問路，店員覺得情況有異，通報轄區板橋警分局沙崙派出所協助，員警陳昱佑到場亦無法查問出男子姓名及聯絡方式，將人載回派出所、運用警用電腦人臉辨識系統查詢，並在其身上找到鑰匙牌，上面留有一組電話號碼經去電查問，終於聯絡到住板橋的家屬到派出所將人接回。

陳姓男子當晚獨自一人走進篤行路3段一間通訊行，不斷拱手向店員拜託，表示要用走路到板橋火車站，但不知要往哪個方向行走，請店家幫忙指引，店員見老翁身體老邁行動似有不便，欲打算幫老翁呼叫計程車載送至板橋火車站，但老翁無法完整陳述為何要去板橋火車站，溝通不良情況下，店員擔心其安危，通報轄區沙崙派出所協助。

沙崙所員警陳昱佑趕到通訊行，慢慢詢問陳男身體狀況、姓名、身住何處及家人聯繫方式，但多方探詢下，仍無法說出其名字、住處及親友聯繫方式，員警只好先將人帶回派出所查證。

陳員回到派出所運用警用電腦人臉辨識系統查詢交叉比對，並在老翁身上找到一串鑰匙，發現在鑰匙牌中留有一組電話號碼，陳員便嘗試撥打聯繫，當下聯繫上陳男的媳婦詹姓婦人，詹婦聞言立即從板橋區北端的民生路2段住處衝到最南端的板橋沙崙派出所將人平安接回家，並感謝員警耐心幫忙。

詹婦說，陳男患有失智症，一個不留神就自己跑出家門，還來不及報警就已經接到警方來電告知，見到陳男平安無事，一家團圓，女兒大大向警方致謝。

板橋警分局長劉炯炫表示，民眾家中若有走失之虞者、患有智能障礙、自閉症、失智症等心智障礙者，應不定時記錄身體特徵、注意其可能活動範圍，必要時用手機拍照紀錄當天穿著，並協助在身上配戴留有聯絡方式的飾品、證件提供警方及熱心民眾查證聯繫；也可善用防走失免費資源，到各縣市政府社會局、區公所或失蹤老人協尋中心申請愛心手鍊，另外申辦守護QRcode布標、NFC預防走失智慧手環或配戴有衛星定位的裝置，以此降低走失者協尋的程序，你的多一分關心、多一道手續，就會少一分擔憂。

有輕微失智的83歲陳姓男子日前外出迷途，沙崙所員警陳昱佑運用警用電腦人臉辨識系統查詢交叉比對，並在老翁身上找到一串鑰匙，發現在鑰匙牌中留有一組電話號碼，順利連繫到家屬將人平安送返家。記者王長鼎／翻攝
有輕微失智的83歲陳姓男子日前外出迷途，沙崙所員警陳昱佑運用警用電腦人臉辨識系統查詢交叉比對，並在老翁身上找到一串鑰匙，發現在鑰匙牌中留有一組電話號碼，順利連繫到家屬將人平安送返家。記者王長鼎／翻攝
有輕微失智的83歲陳姓男子日前外出迷途，沙崙所員警陳昱佑運用警用電腦人臉辨識系統查詢交叉比對，並在老翁身上找到一串鑰匙，發現在鑰匙牌中留有一組電話號碼，順利連繫到家屬將人平安送返家。記者王長鼎／翻攝
有輕微失智的83歲陳姓男子日前外出迷途，沙崙所員警陳昱佑運用警用電腦人臉辨識系統查詢交叉比對，並在老翁身上找到一串鑰匙，發現在鑰匙牌中留有一組電話號碼，順利連繫到家屬將人平安送返家。記者王長鼎／翻攝
有輕微失智的83歲陳姓男子日前外出迷途，沙崙所員警陳昱佑運用警用電腦人臉辨識系統查詢交叉比對，並在老翁身上找到一串鑰匙，發現在鑰匙牌中留有一組電話號碼，順利連繫到家屬將人平安送返家。記者王長鼎／翻攝
有輕微失智的83歲陳姓男子日前外出迷途，沙崙所員警陳昱佑運用警用電腦人臉辨識系統查詢交叉比對，並在老翁身上找到一串鑰匙，發現在鑰匙牌中留有一組電話號碼，順利連繫到家屬將人平安送返家。記者王長鼎／翻攝

失智症 火車站

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