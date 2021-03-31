快訊

台積電12廠冒白煙 疑電路故障起火1人送醫

比改名鮭魚更好康！縣市補助從出生顧到老 快遷戶口拿好拿滿

扯超商店員名牌嗆「告我啊」PO網 愛馬仕姐真的被告了

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

吳女到連鎖超商消費，疑因不耐久候又認為廖姓店員態度不佳，拿起手機錄影質問「第二件（打折）是什麼？」、「態度那麼差、告我沒差」，並揚言投訴媒體後將影片放上網，不料引起網友一面倒撻伐。廖女認為吳女行為使她心生畏懼，提告吳女恐嚇，警方依法受理，詢後將函送檢方偵辦。

據了解，44歲的吳女自稱是董事長，在臉書社團「爆料公社」PO上5段影片，只見吳女出手扯掉32歲廖姓店員名牌，跳針詢問「第二件（打折）是甚麼？」，廖女氣回「你這樣我告你信不信」，吳女反嗆「你告我啊，我最愛打官司，花個一兩百萬打官司、我全身愛馬仕我哪有差」，並向前來緩頰的大夜店員投訴「我只問她第二件，她心情不好一直罵我」，廖女反擊「請問下為甚麼罵你，我剛說請你等一下」，吳女打斷表示「沒關係我有錄影」，更嗆「我最會打官司、閒閒沒事」、「我最近跟消保官還不錯」。

吳女連錄了5段影片，皆是她與廖女、另兩名超商店員爭執溝通的過程，她在影片中說「我要知道有沒有（存貨）」，表示想知道巧克力第二件到底有沒有存貨，她才問一下，「但她（指廖女）態度超級差，我不知道我哪裡錯耶，明天馬上上媒體」，隨後廖女上樓離開爭執現場，吳女繼續錄影與另外兩名店員溝通，埋怨「她（指廖女）心情不好關我甚麼事」，其中一名店員緩頰「也是偶爾的問題」，吳女立即回覆「我不管喔，我自己也是董事長、我自己當老闆」。

未料吳女PO上影片後，引起網友一面倒撻伐，認為是吳女態度不佳在先，「不會將心比心」，有人並指出吳女「動手你就輸了」，吳女更被大批網友起底是從事汽車經銷商，灌爆吳女的社群軟體Instagram專頁。

警方調查，該案起源於昨晚9時許，吳女到新北市泰山區廖女任職的超商消費，她詢問廖女巧克力第二件打折時，廖請她先到一旁等候，並先幫客人結帳，吳女疑因此不滿久候，又認為廖女態度不佳，才會爆氣錄影。

廖女認為吳女揚言投訴媒體，言語恐嚇導致她心生畏懼，昨晚11時許向吳女提告恐嚇；吳女則向警方表情今天將前往派出所說明，也會對吳女提告，但未說明提告案由。

吳女從事汽車經銷，常在個人社群軟體上PO出美照，可見生活優渥。記者柯毓庭／翻攝自IG
吳女從事汽車經銷，常在個人社群軟體上PO出美照，可見生活優渥。記者柯毓庭／翻攝自IG
吳女PO網公審超商店員，反被網友一面倒撻伐。記者柯毓庭／翻攝自「爆料公社」
吳女PO網公審超商店員，反被網友一面倒撻伐。記者柯毓庭／翻攝自「爆料公社」

恐嚇 超商

延伸閱讀

影／姐怒了！嗆店員：告我啊 我全身愛馬仕沒差

陳明真為小孩三餐考證照 獻出殺魚處女秀

缺水危機！ 超商店員「剉咧等」憂衛生紙免洗褲之亂

被來賓直接叫「豬」 綜藝大哥錄影中途當場變臉

相關新聞

「唐吉訶德」西門店大樓深夜傳火警 業者緊急疏散場內顧客

日系知名雜貨賣場唐吉訶德（DON DON DONKI）西門店所在大樓，昨（30）日深夜近11時傳出火警，警消獲報後立即出動灌救，並緊急疏散賣場內39名民眾，未造成任何傷亡。消防人員初判是地下室冷氣室外機起火，疑似散熱片故障自燃，詳細起火原因待進一步調查。

新北教育局長遭爆關說教師徵選 局長親上火線說明

新北市教育局長張明文遭周刊爆料關說友人小孩徵選教師又護航遭判刑的校長退休，引發爭議。張明文今日受訪回應，新北教師徵選是全...

夫妻攀志佳陽山下山迷途 警消溪床尋獲兩人

一對夫妻從台北到台中市和平區攀登志佳陽山，未料昨晚下山時，因天色昏暗、視線不良而迷路，妻子趕緊撥電話報案求救，和平分局環...

影/桃園失業男不爽燒土地廟 竟是酒後失控點火洩憤

桃園市29歲王姓男子3天前深夜喝酒後心情不好，前往蘆竹區上興路一間土地公廟逗留，拜完土地公後，走到廟內洗手台，情緒不爽突...

彰化男命根子被越籍女友剪斷沖馬桶 醫：只剩五分之一

彰化縣溪湖鎮黃姓男子昨天晚上睡夢中，疑遭越籍女友剪掉生殖器，凌晨被送往醫院急救，由於命根子被丟到馬桶沖走，彰化基督教醫院...

讚！救命鑰匙牌在手 板警助迷途老翁平安返家

上周六晚上9時，83歲有輕微失智男子腳步蹣跚走到新北市板橋區通訊店，向店家問路，店員覺得情況有異，通報轄區板橋警分局沙崙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。