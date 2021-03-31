男欠賭債揪2越南籍友人偽裝工人 專偷工地鋼筋變賣

吳姓男子因為積欠賭債，夥同2名越南籍友人，喬裝成工人，進入豐原區一處工地竊取鋼筋，警方接獲業者報案，調閱監視器鎖定1輛黑色小客車涉有重嫌，以車追人，終於將3人圍捕到案，依竊盜、公共危險、妨害公務等罪嫌移送偵辦，並持續擴大清查偵辦中。

3月21日驚傳宵小偽裝成工人，闖入國道4號銜接工程位於豐原區的工地內竊走約2公噸重的鋼筋，警方調查發現竊嫌光天化日之下喬裝成工人，持破壞剪將工地門鎖剪斷，駕車入內竊取鋼筋，並鎖定1輛黑色小客車涉有重嫌，經多日佈線查緝，掌握該車時常在台中市豐原區、沙鹿區及龍井區一帶出沒。

豐原分局翁子派出所員警3月25日發現該車在豐原區四處繞行，疑似尋找作案目標，尾隨發現竊嫌進入豐原區水源路一處工地竊取鋼筋，得手後立即駕車逃逸，警方隨即通報勤指中心發動攔截圍捕。

竊嫌發現警方於後方追緝，加速往郊區方向竄逃，經線上警力包抄，竊嫌逃約23公里後，鑽入國豐路一處死巷內無法動彈，隨即遭警方壓制，並逮捕車上吳嫌（50歲）、范嫌（越南籍、33歲）及黃嫌（越南籍、33歲）等3人，並在車上起出約500公斤的鋼筋、工地服、工地帽、破壞剪、手套等贓證物。