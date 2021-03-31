影／機車騎士不滿靠太近攔車理論 反遭駕駛持棍痛毆

桃園21歲呂姓機車騎士昨晚7點行經中央東路與復興路口時，因不滿44歲許姓駕駛的轎車靠太近，於是攔車理論還往轎車踹了好幾腳，未料許男下車後竟持棍棒毆打呂男，雙方爆發肢體衝突。警方到場後將兩人帶返所製作筆錄，全案依違反社會秩序維護法及強制罪嫌移送偵辦。

中壢警分局昨晚獲報，中央東路與復興路口有行車糾紛，警方到場了解，因呂姓重機騎士不滿許姓駕駛一同於路口等待左轉時，轎車靠他太近，於是將許姓駕駛攔下理論。

呂男往轎車踹了好幾腳，怒嗆「會不會左轉？靠那麼近幹嘛？駕照怎麼考的？」許男不甘示弱回嗆「會不會打方向燈？」兩人口角後，許男先駕車離去，但呂姓騎士繼續尾隨，並下車走到許男駕駛座旁繼續罵，許男因此暴怒，下車持黑色棍棒對呂男一陣猛打，呂男被打後騎機車離開，並要求路人打電話報警。