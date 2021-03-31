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「金孫不見了」桃園4歲童路邊哭 警帶回派出所撞見阿公正來報案

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市4歲林姓男童昨天1人站在平鎮區金陵、平東路口旁哭，當時正值上班時間車流量大，建安派出所警員閻立豪、張逸涵發現後上前了解，原來男童趁家人不注意，自己跑出來，員警先送他到派出所，才到派出所，男童的阿公已經在值班台報案。

平鎮警分局建安派出所副所長蕭美賢表示，昨天上午約8點點，林姓男童在路口的時候疑似受驚嚇、不斷哭泣，無法正常表達，員警透過男童所背的幼幼班書包發現姓名，書包裡還有藥包，員警於是帶他回派出所。

男童的阿公焦急向值班員警說金孫不見了，突然像心電感應，回頭往外看就見警員閻立豪抱著男童要進來，眼就認出是金孫，當下鬆了一口氣，頻頻感謝警方。原來男童平常都是由阿公騎車送去到幼兒園上課，昨天出門時發現家裡鑰匙沒帶到，於是轉身進屋拿個鑰匙，再出來金孫就不見了，找了半個多小時都找不到，還好警方及時找到男童。

警員發現男童在路口邊落單，於是抱他上車準備回派出所。記者鄭國樑／翻攝
警員發現男童在路口邊落單，於是抱他上車準備回派出所。記者鄭國樑／翻攝
警員根據男童書包裡的藥袋還有其他資料，查出他的身分。記者鄭國樑／翻攝
警員根據男童書包裡的藥袋還有其他資料，查出他的身分。記者鄭國樑／翻攝

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