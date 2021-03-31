「金孫不見了」桃園4歲童路邊哭 警帶回派出所撞見阿公正來報案

桃園市4歲林姓男童昨天1人站在平鎮區金陵、平東路口旁哭，當時正值上班時間車流量大，建安派出所警員閻立豪、張逸涵發現後上前了解，原來男童趁家人不注意，自己跑出來，員警先送他到派出所，才到派出所，男童的阿公已經在值班台報案。

平鎮警分局建安派出所副所長蕭美賢表示，昨天上午約8點點，林姓男童在路口的時候疑似受驚嚇、不斷哭泣，無法正常表達，員警透過男童所背的幼幼班書包發現姓名，書包裡還有藥包，員警於是帶他回派出所。