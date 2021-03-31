彰銀郁芳事件重演 婦人存款被告知少10萬元氣炸

藝人郁方到彰化銀行存款少錢翻版！台中市從事肉品加工業的黃姓婦人2月間到彰銀太平分行臨櫃存款86萬4千元，傍晚被告知「少了10萬」，她同意暫先補上，等行員查明後還她，但彰銀事後卻置之不理，直到她後來反映媒體，彰銀25日主動向黃婦道歉，並將10萬元匯還其帳戶。

金管會銀行局上午指出，彰銀櫃員未當面點清存款金額，已請彰銀加強事後處理，以及櫃員的訓練。彰銀也為此聲明道歉，表示會加強教育訓練。

據了解，黃婦在農曆年前每天營收都10多萬元，她2月18日年初七上午到彰銀太平分行想存入過年前後營收86萬4千元，女行員用點鈔機點好金額後，收下她寫的2張存款單，還詢問職業與款項來源等，她也請行員協助將定存資料補入存摺，前後10餘分鐘，雙方都確認存款金額是86萬4千元。

但當天下午5時許，黃婦卻接到銀行人員電話，詢問她前往銀行時所帶的包包裡是否還有現金未取出，要她回銀行協助，否則要報警，讓她一頭霧水趕回銀行。

據黃婦向媒體描述，10幾個行員圍著她看監視器，說畫面裡面的錢就是少一疊。還有人直說要報警，承辦存款的女行員則一直道歉，說害同事無法下班，對不起大家，「希望黃小姐幫忙」。銀行主管也一直說，桌上只有8疊現金而非9疊。

她說，儘管監視畫面不清，但她當時認為，因雙方有共識在查明後就將款項還她，於是就交出存摺與印章；彰銀主管當下完成10萬元差額更正，連密碼都不用按，錢就被銀行轉走。

因後來銀行一直未連絡，黃婦多次打客服電話詢問，都未獲得任何回應。直到11日看見郁方的新聞後，氣得再度打電話到彰銀客服痛罵，並向金融消費評議中心申訴。

金管會銀行局指出，銀行應該加強臨櫃作業程序，行員在流程中應該讓民眾看清楚呈現的數字與填寫的金額，並再三確認，民眾拿到憑證也要確認清楚，若發生爭議，可以調閱銀行監視器，或是向金融消費評議中心申訴。