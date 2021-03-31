婦失蹤24年已宣告死亡 麻豆警花3年助她與家人團聚

台南市麻豆警分局巡佐吳孟宇歷時3年，查出苗栗縣社會局安置的一名身分不明婦人，是今年53歲的吳姓婦人，原戶籍在新北市新店區，24年前離家後音訊全無，17年前夫家向法院宣告死亡，吳孟宇3次訪視吳婦，得到的訊息都不一樣，他鍥而不捨從蛛絲螞跡中找到線索，終於找回婦人身分，通知其住在台南的大哥一眼就認出「這是我小妹」，今年57歲服務公職的吳先生也說決定要退休，全心照顧小妹。

尋人高手吳孟宇先在107年時查得一筆身分不明通報資料，內容為苗栗縣政府社會處有一名身分不明遭安置婦人，而該名婦人1997年間（24年前）在苗栗縣苗栗市街道上被民眾發現報案，因查無該婦人身分，且有精神障礙無法對話，由社會處協助收容安置。

吳孟宇曾2度北上至該安置中心與個案接觸，試圖從中找尋線索，但對話過程婦人對於自身姓名及家中住址說詞反覆，依據對話紀錄清查並無成果；今年3月初婦人轉介至台中市收容中心安置，吳孟宇得知後前往該收容中心，婦人在對話過程中仍說詞反覆，不斷述說不同的姓名及住址，

但吳孟宇發現，婦人有說到新北市新店區，之前對話時也曾經提及，這是婦人唯一敘述重複過的地區，在鍥而不捨比對數百筆資料後，最後查到1997年間在新北市新店區有婦人走失，並已遭宣告死亡的個案，經聯繫婦人兄長並提供照片指認後，是今年53歲的吳姓婦人。但其公婆及先生已陸續去世，又無子女。

警方通知吳女住在台南的兄長，對方接到警方通知指認時，一看到照片就激動說「是我妹妹沒錯」，得知吳女當時由新北市流落至苗栗縣，被安置前過著街友的生活，感到萬分不捨。

據吳女兄長表示，家中共有1男4女，吳女是最小的妹妹，結婚與夫家相處不睦，吳女和他感情相當好，有時在婆家遇到不順的事都會跟他訴苦，當時精神方面已出現狀況，1997年與夫家發生爭吵後，就離家不知去向，夫家有通報失蹤，但一直以來音訊全無，2004年由夫家向法院申請宣告死亡。