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西濱快濃霧釀追撞車禍 公總曝氣象站進度這2處已完成
西部濱海快速公路2月發生嚴重死亡車禍，高達20車輛追撞，警方研判事故原因是濃霧導致視線不佳。為強化天候事件預警資料來源，交通部公路總局今天說，目前已與中央氣象局合作於雲林（四湖路段）及嘉義（東石路段）完成建置氣象站共兩處，11月前設置六處，明年3月前再增設十處。
公總說，氣象站功能包含氣象及能見度資料收集，結合上游資訊可變標誌及幸福公路App等訊息管道，發布雨勢、濃霧、強風等異常氣候事件等路況警示資訊，以強化台61線西濱快速公路事件管理能力。
公總說，預計11月前完成西濱公路彰化至台南路段設置六處（含上述兩處），明年3月前完成新北至台中路段段增設十處，全線共計16處。
公總說，因應嚴重霧霾等導致公路能見度不佳時，請用路人減速慢行、小心駕駛，拉大行車間距，確保行車安全。
公總說，已訂定快速公路遇到霧霾時駕駛應注意事項，並製作教學影片、宣導卡等，利用多元管道加強宣導，如上游資訊可變標誌（CMS）、警察廣播電臺VPN、幸福公路App、省道即時資訊服務網、交控系統資料交換、臉書粉絲專頁、公路總局局網專區。
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