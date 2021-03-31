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影／姐怒了！嗆店員：告我啊 我全身愛馬仕沒差

聯合報 / 記者張善寧／即時報導

一名自稱「全身愛馬仕」的女子在臉書社團「爆料公社」PO影片，想要公審超商店員態度惡劣，指稱她到新北市一間超商消費，向女店員詢問第2件6折巧克力優惠，女店員竟先幫另名消費者結帳，要她在一旁等待，認為女店員態度惡劣，因此錄下影片PO網，不過影片中只見這名女子不斷出言挑釁店員，還動手去碰店員胸前的名牌，對店員嗆聲：「沒關係你告我啊，我最愛打官司了，我花了一兩百萬打官司，我全身愛馬仕我哪有什麼差。」

過程中女子還強調自己是董事長，她詢問店員是維護老闆權益，指店員態度惡劣，「這種員工要嗎？」還說自己和消保官最近也不錯。影片PO網後，短短一小時就吸引破萬則網友留言，網友卻一面倒挺店員，「自己先挑釁還公審店員」、「愛馬仕會哭」、「董事長的思維真的想不透」、「董事長了不起啊？不能等？」、「態度惡劣說的是阿姨你自己嗎？」、「董事長，一點都不懂事」、「原來全身愛馬仕就可以做這種事」。

一名自稱全身愛馬仕的女子在臉書爆料公社PO影片公審超商店員，卻反被網友打臉。翻攝／爆料公社
一名自稱全身愛馬仕的女子在臉書爆料公社PO影片公審超商店員，卻反被網友打臉。翻攝／爆料公社

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