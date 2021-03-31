台中獨居翁滿屋雜物 暗夜燒起來 鄰居怒控「問題人物」

台中市北區漢陽街的一處公寓在今天凌晨1時許傳出火警，有鄰居看到發生火警，拿出滅火器幫忙滅火，火勢在10分鐘內就撲滅，消防隊初判起火點是公寓5樓，由獨居的賴姓男子居住，消防隊勘查現場時發現，賴屋內堆滿雜物，甚至有鄰居指控，賴撿拾雜物回家堆放，「問題人物，火可能是他自己放的」，案發時賴在公寓的頂樓，起火原因是人為或意外，將由消防局後續調查。

據查，賴姓老翁（69歲）獨居在台中市北區漢陽街的公寓5樓，平時就常撿拾雜物回住處堆積，連公寓的走廊都被賴堆積雜物，也曾跟鄰居起糾紛爆發全武行，被鄰居視為是「問題人物」，今天凌晨1時許，賴的住處傳出火警，警、消獲報到場時，已有鄰居持滅火器在幫忙滅火，當時賴已躲到頂樓避難。

火勢在警、消到場的10分鐘內撲滅，初步勘查現場起火點為賴的客廳的一處佛堂，燃燒面積約25平方公尺，損失約為3萬元，不過因為屋內堆積滿雜物，詳細的起火原因，仍有待火調科後續調查釐清。