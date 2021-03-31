自稱「四騎士要衝撞總統府」！北捷又接獲恐嚇信 3月共4起

台北捷運繼日前4天內發生3起恐嚇案後，今天上午又收到自稱四騎士者寄信恐嚇，揚言要到捷運龍山寺站殺鳳梨和開車衝撞總統府，北市警方獲報後正積極追查中。

警方上午近9時獲報，指北捷公司收到自稱為四騎士的人寄信恐嚇，內容揚言要到捷運龍山寺站殺鳳梨請民眾吃，甚至要在3天內開車衝撞總統府，目前正積極追查。

北捷繼12日的古亭站恐嚇案後；13日又有一名少年因和父親吵架，竟以其父名義傳恐嚇訊息到北捷預告大坪林站爆炸；15日晚間再接獲男子恐嚇電話，聲稱隔天將在中山地下街的超商引發爆裂，均被警方迅速偵破。

此外，台北市警察局捷運警察隊也持續增派線上警力巡邏相關站體及車廂，並提高大台北捷運路網的安全維護等級。