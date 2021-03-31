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影／苗栗男子偽鈔購物被查獲 受害店家至少3家

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣竹南警分局最近連續接獲加油站、雜貨店等商家報案稱有人用假鈔購物，被騙店家氣炸報案，竹南警分局立即派員追查，查獲江姓男子涉嫌犯案，在他購物時將他盤查逮捕，當時他身上還帶著500元1張、100元偽鈔5張，將江男帶回調查，目前循線擴大追查偽鈔來源。

竹南分局日前連續接到店家報案指稱，有一名男子持假鈔購物，警方獲報後相當重視，請店家提供資訊鎖定特定人車，通報線上警力攔截圍捕，不久在後龍鎮中華路一家超市前發現江姓男子的車，當時他正拿1張500元偽鈔準備購物，員警當場查扣他持用的偽鈔，以現行犯逮捕。

江姓男子持用的偽鈔紙張較薄，透光無浮水印，防偽線也與真鈔有差別，較像是印刷，也沒有500等防偽記號，警方訊問後將他依詐欺及偽造貨幣罪嫌將移送苗栗地檢署偵辦，並將擴大追查偽鈔上游來源，警方查獲的偽鈔昨天送銀行鑑驗，確認是偽鈔。

竹南警分局表示，初步調查發現江姓嫌疑人同一天內分別持偽鈔前往3處購物，研判受害店家不只3家 ，如有其他受害商家請前往指認，全力杜絕假鈔流通，分辨真假鈔有3項原則，「摸一摸、看一看、轉一轉」，可有效辨識出假鈔，避免讓歹徒有可乘之機，民眾萬一收到假鈔，千萬不可持僥倖心理使用，以免觸法。

江姓男子涉嫌使用偽鈔購物，被警方查獲移送法辦。記者胡蓬生/翻攝
江姓男子涉嫌使用偽鈔購物，被警方查獲移送法辦。記者胡蓬生/翻攝
江姓男子涉嫌使用偽鈔購物，被警方查獲移送法辦。記者胡蓬生/翻攝
江姓男子涉嫌使用偽鈔購物，被警方查獲移送法辦。記者胡蓬生/翻攝

假鈔 加油站

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