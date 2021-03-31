清明連假出遊注意！台南麻豆警公布7處測速照相路段

4月2日周五至4月5日周一，適逢「清明節」連續假期，台南麻豆警分局預估將有大量返鄉掃墓車潮湧現，為避免交通壅塞，針對轄內麻豆區生命紀念館、下營區納骨堂、官田區角秀山生命紀念館、六甲區納骨堂及六甲區第一公墓，投入警力加強各公墓、納骨堂交通疏導工作外，據往年經驗，國道1號麻豆交流道、台84線下營系統交流道、國道3號烏山頭交流道、官田系統交流道等4處交通要道及烏山頭水庫、西拉雅國家風景區官田遊客中心、官田區葫蘆埤自然生態園區等觀光景區、遊憩區車多，也將投入警力指揮，提醒用路人配合。

麻豆分局也分析3月份交通事故易肇事路段及時段，路段以市道176線發生12件最多、台1線發生7件次之，台19甲線、市道171線各發生6件再次之，時段以下午4到6時發生20件最多、早上6到8時17件次之、早上8到10時15件再次之，顯示上、下班尖峰時段仍為交通事故易肇事時段，警方持續加強速度管理與執法專案，以防制交通事故，取締路段如下：

1、麻豆區市道176線16.2公里（往東） 2、麻豆區井東里磚子井83之5號（雙向） 3、六甲區台1線299.85公里（雙向） 4、官田區號台1線302.5公里（雙向） 5、六甲區市道165線29.2公里（往北） 6、下營區臺19甲線12.42公里（雙向） 7、官田區市道176線26.5公里（往西）