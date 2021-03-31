清明連假恐湧車潮 善化警加強交通疏導管制

台南市善化警分局因應清明節連續假期各墓園、納骨塔湧進的掃墓人潮及車流，將於4月2日至5日，每日上午8時至下午6時，針對善化、安定、大內及新市等區域大型公墓及納骨塔周邊易壅塞路段，進行重點交通疏導措施，呼籲用路人遵照警方引導通行。

善化警分局長歐祖明表示，這樣措施是依據以往交通數據，分析車流進出轄區各景點尖峰、離峰時段執行。為分散掃墓人、車潮，避開行車尖峰，民眾可提早或延後祭祖；出遊前，亦應檢查車況及掌握相關交通資訊，另於各墓園、納骨塔周邊道路應遵守停車秩序，警方將加強違規停車處置，確保行車動線順暢。

而本次清明節連續假期國1安定交流道、國3善化交流道均不封閉匝道、不實施高乘載管制，2、3、4日凌晨0時至5時；5日凌晨0時至上午10時國道均暫停收費，4天連假採單一費率（無每日20公里免費里程優惠）收費等措施，分散清明連假車流。