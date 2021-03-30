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男子闖女宿猛踹門找前女友 檢方訊後請回送醫治療

聯合報 / 記者陳玫伶徐如宜／高雄即時報導

高雄市22歲吳姓男子昨天晚間6時許擅闖高雄某私立大學女學生宿舍，並逃過門禁管制，猛踹房門咆哮要找江姓前女友，樓管報警後吳男還嗆聲不怕警察，今天被警方依侵入住宅、妨礙公務罪嫌移送橋頭地檢署，橋檢訊後請回，另由員警陪同至醫院治療。

據了解，吳男疑有精神疾病史，自稱與江女分手後因無法聯繫上江女，趁隙尾隨、侵入女生宿舍尋找江女，樓管報警時，吳男還嗆聲「沒帶刀子和槍沒在怕警察的」，員警到場時吳男情緒激動不願離開，還對現場員警辱罵不雅字眼、作勢攻擊。

現場有女學生發現吳男闖入女宿，嚇得大喊「救命」，也有學生事後將目擊經過分享到大學生匿名社群網站，學生發文表示，當晚一度以為是維修人員進女生宿舍，接著就聽到猛力踹門聲及歇斯底里吼叫聲，非常嚇人，並指出這起事件揭發嚴重的校安狀況。

也有學生擔心，萬一男子有帶兇器後果不堪設想，貼文一出多名學生呼應，要求學校徹底檢討並正視此問題，也要求學校要公布監視器畫面、安排學生心理輔導、提出改善措施。

校方表示，校方第一時間接獲消息後已立即展開處理，加強門禁管理，避免類似事件重演。

高雄市22歲吳姓男子昨天晚間6時許擅闖高雄某私立大學女學生宿舍，還嗆聲沒再怕警察的，警方依侵入住宅、妨礙公務罪嫌移送橋頭地檢署。記者陳玫伶／翻攝
高雄市22歲吳姓男子昨天晚間6時許擅闖高雄某私立大學女學生宿舍，還嗆聲沒再怕警察的，警方依侵入住宅、妨礙公務罪嫌移送橋頭地檢署。記者陳玫伶／翻攝
高雄市22歲吳姓男子昨天晚間6時許擅闖高雄某私立大學女學生宿舍，還嗆聲沒再怕警察的，警方依侵入住宅、妨礙公務罪嫌移送橋頭地檢署。記者陳玫伶／翻攝
高雄市22歲吳姓男子昨天晚間6時許擅闖高雄某私立大學女學生宿舍，還嗆聲沒再怕警察的，警方依侵入住宅、妨礙公務罪嫌移送橋頭地檢署。記者陳玫伶／翻攝
高雄市22歲吳姓男子昨天晚間6時許擅闖高雄某私立大學女學生宿舍，還嗆聲沒再怕警察的，警方依侵入住宅、妨礙公務罪嫌移送橋頭地檢署。記者陳玫伶／翻攝
高雄市22歲吳姓男子昨天晚間6時許擅闖高雄某私立大學女學生宿舍，還嗆聲沒再怕警察的，警方依侵入住宅、妨礙公務罪嫌移送橋頭地檢署。記者陳玫伶／翻攝

宿舍 警察 高雄市

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