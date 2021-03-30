局限空間作業未落實通風測定管制監控 高市勞工局開罰

台電公司承攬商茂泰公司今天在高雄市三民區大順二路施作人孔加高工程，發生工安意外，將抽水機放入人孔內，因抽水機未到達定位，高姓勞工進入人孔處理，疑似缺氧摔落人孔井內，侯姓及羅姓勞工進入搶救也相繼昏倒，3人送醫。勞工局勞檢處表示，未依SOP程序進行局限空間作業，茂泰公司違反職安法從重裁處30萬元，台電也從重裁罰15萬。針對高雄民族線人孔抽水點檢及慣性定位工程全線勒令停工處分。

高雄市勞工局長李煥熏表示，勞工進入人孔作業可能面臨缺氧、中毒、溺斃、墜落等危害，必須落實「通風、測定、管制、監控、救援」五大作業安全，預先危害確認、持續氧氣及有害物濃度測定、實施通風換氣、安全管制、監控與災害救援等各項安全措施，從業人員也必須具備工作必備的教育訓練，一旦發生災害，救援人員也不可貿然進入救援，事業單位及勞工不可不慎。