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影／高雄台電包商工安意外 監視器畫面曝光

聯合報 / 記者邱奕能徐如宜／高雄即時報導

高雄三民區大順二路今下午近2點時發生工安意外，高姓台電工人在施作人孔蓋加高工程時，疑吸入過多沼氣昏迷，後續下去救援的侯姓工人也倒地昏迷，最後由羅姓工人戴氧氣罩下去救援，將2人救起，現場救援畫面，附近監視器全錄下。

台電協助檢驗員許海川表示，3名工人在進行收水作業時，高男（25歲）先下到地下要移動抽水機，但在過程中疑吸入過多沼氣而昏迷，在上面的侯男（46歲）發現異狀後，立即要下到地下但也在內昏倒，直到羅男（42歲）眼看有2人受困在地下，才配戴呼吸器，把高男、侯男救回地面上。

警消獲報到場後，依序將羅男、高男、侯男送醫院，其中侯男在送醫前呈現OHCA、高男昏迷；高男跟羅男經醫院治療已經清醒，侯則是經急救後雖恢復生命徵象，還在搶救中。

從監視器畫面看到，在意外發生後，工人們設法下到人孔蓋救援，在將受困的高男、侯男救起後，眾人立即一邊撥電話報警，一邊對著高、侯做人工呼吸。

高雄市三民區今下午一點多傳工安意外。記者邱奕能／攝影
高雄市三民區今下午一點多傳工安意外。記者邱奕能／攝影
高雄市三民區今下午一點多傳工安意外。記者邱奕能／攝影
高雄市三民區今下午一點多傳工安意外。記者邱奕能／攝影
高雄市三民區今下午一點多傳工安意外。記者邱奕能／攝影
高雄市三民區今下午一點多傳工安意外。記者邱奕能／攝影
高雄市三民區今下午一點多傳工安意外。記者邱奕能／攝影
高雄市三民區今下午一點多傳工安意外。記者邱奕能／攝影

監視器 台電 工安

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