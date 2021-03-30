新北蘆洲男非法飼養4輻射龜全遭沒入 最高可罰150萬

新北市動保處3月3日接獲台北市警察局信義分局通報，有人疑似在新北市飼養保育類動物，於3月4日會同分局偵查隊聯合查緝，在蘆洲區一處民宅查獲非法飼養保育類輻射龜4隻，動保處依野生動物保育法第52條規定，將4隻保育類輻射龜沒入帶回，林姓男子由信義分局偵查隊後續偵辦。

輻射龜是馬達加斯加南部的特有種生物，背甲有太陽放射線般的美麗花紋因而得名，因其具有觀賞性及稀有性，常成為盜獵者或動物走私者覬覦的對象，目前被列為一級瀕臨絕種保育類動物，依野生動物保育法不得持有，僅有在輻射龜未列入保育類名錄前所持有之飼主，在公告登記期限內向主管機關申請備查者，才得飼養持有。

動保處日前接獲通報，林男在蘆洲區非法飼養安哥洛卡象龜、輻射龜、緬甸星龜等保育類動物，動保處3月4日下午派員會同信義分局偵查隊前往，現場偵查隊出示搜索票進入民宅內，在林姓男子住處發現亞達伯拉象龜2隻及輻射龜4隻。其中亞達伯拉象龜為合法持有，輻射龜無相關證明，僅有林嫌口頭辯稱具有數10年前的持有證明，但遺留在台北市天母舊居，因現場無法提出，動保處依野生動物保育法第52條將保育類輻射龜全數沒入，林男由信義分局偵查隊帶回偵辦。

動保處表示，此次通報的安哥洛卡象龜、輻射龜、緬甸星龜皆為保育類不得飼養，現場未查獲安哥洛卡象龜及緬甸星龜是否有所隱藏或已賣給他人，仍有待調查。另查獲輻射龜其中有2隻為幼龜，林男聲稱是原有2隻大龜繁殖所生，但卻未向林務局申報繁殖，也有觸犯野生動物保育法疑慮。