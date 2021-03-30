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妙齡女欲騎往待轉區 公車車頭前平行橫切被撞倒受傷

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市韓姓女子今天下午2時許，騎車沿北屯區崇德路往文心路行使，韓女騎到文心路口時，準備騎到文心路的機車待轉區待轉，但當時韓女的右手邊有一輛公車，韓女疑欲搶快，想從公車的左車頭切到右車頭後，前往待轉區，但還沒切過去，就與公車左車頭發生碰撞，警方初判肇因為變換車道不當，詳細肇事原因，有待後續調查釐清。

北屯區崇德路、文心路口在今天下午，發生一起公車與機車的交通事故，因崇德、文心路口屬於車流量大的交通要道，也因此起車禍，一度造成交通壅塞，不過事故現場目前已排除，恢復通行。

據調查，韓姓女子（24歲）在今天下午2時許，騎車沿北屯區崇德路中央車道行駛，騎到文心路時，欲在文心路待轉，所以欲右切到待轉區，不過韓女要右切時，已經十分接近待轉區，依照道交條例規定，韓女若要待轉，需先騎到外側車道。

當時韓女欲直接從中間車道切過外側車道後，往文心路口的待轉區，但當時外側車道還有一輛由潘姓男子（42歲）駕駛的豐原客運公車，韓女突然往右偏移，導致公車反應不及，左前車頭撞上韓女機車，發生碰撞後，韓女倒地，手腳有擦挫傷，但無生命危險。

警方獲報到場酒測，雙方都無酒精濃度，初步判斷肇事原因為變換車道不當才釀禍，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續調查釐清。

台中市北屯區崇德路、文心路口在今天下午2時許，發生一起公車、機車的交通事故，釀一名女騎士受傷。圖／讀者提供
台中市北屯區崇德路、文心路口在今天下午2時許，發生一起公車、機車的交通事故，釀一名女騎士受傷。圖／讀者提供
台中市北屯區崇德路、文心路口在今天下午2時許，發生一起公車、機車的交通事故，釀一名女騎士受傷。圖／讀者提供
台中市北屯區崇德路、文心路口在今天下午2時許，發生一起公車、機車的交通事故，釀一名女騎士受傷。圖／讀者提供
台中市北屯區崇德路、文心路口在今天下午2時許，發生一起公車、機車的交通事故，釀一名女騎士受傷。圖／讀者提供
台中市北屯區崇德路、文心路口在今天下午2時許，發生一起公車、機車的交通事故，釀一名女騎士受傷。圖／讀者提供

車道 公車

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