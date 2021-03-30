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恐怖情人闖女舍被質疑有安全漏洞 校方開會提對策
22歲、大學休學中的吳姓男子不滿女友提分手，昨天到女方就讀的大學要堵人，先闖過門口警衛那關，再趁女生宿舍用餐、下課人進人出時段，混進女生宿舍內，擅闖女友住的12樓要找人，在宿舍內咆哮踹門，還作勢要毆打警察相當脫序。校外人士為何能輕易混進女生宿舍，安全管理被質疑有漏洞，這一大學今天開專案會議，提出5項加強措施，包括進出人潮尖峰時段，要求值勤人員站宿舍門口加強人流管制及安全辨識。
女生宿舍遭校外人士入侵，引起女學生、家長不安，校方表示，安全問題不容有一絲輕忽，已立即開專案會議，將全面升級校園安全防護等級，確保師生安全。
校方表示，吳姓男子是利用晚間6點多用餐、下課繁忙時段，趁人潮壅擠之際闖入女生宿舍，經當時段宿管員透過監視螢幕發現，立即追蹤吳男行蹤，因人潮眾多無法辨識方向，晚間6點13分接獲同學回報吳男已至女宿12樓，立即通知校警、校安人員共5人支援，在6點22分在女宿2樓發現吳男，勸離無效後報警處理。
校方也說，為讓學生能安心，將加強安全防護措施與宿舍門禁管制，具體措施包括在進出人潮多，同學無法及時關門時，要求管理站值勤人員站門口進行人流管制及安全辨識。宿舍內加強防暴壓扣裝置。結合校安中心及安全組，加強校內安全通知機制，及啟動校內緊急支援人力。針對相關職員、學生進行諮商輔導關懷。加強住宿生危機意識，遇可疑事件應立即回報反映。
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