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屏東潮州台1線車禍事故 休旅車車體側翻駕駛僅受輕傷
屏東潮州台1線與三城路口，昨天發生兩部車交叉撞事故，一名51歲劉姓男子，駕駛休旅車由潮州往彭城里方向行駛，與一名駕駛黑色轎車的朱姓男子（35歲）發生碰撞，導致休旅車車體側翻在路邊，警方獲報到場，經酒測，雙方駕駛酒測值皆為零，且雙方駕駛僅受輕傷，送醫後並無大礙，詳細事故原因，仍待釐清。
這起事故，發生於昨天上午7時許，劉男駕駛休旅車，由潮州往彭城里方向行駛，沿途行經台1線與三城路口時，與朱男駕駛的黑色轎車發生擦撞，事故當時，休旅車側翻在路邊，黑色轎車車頭也被撞得嚴重凹陷。
警方獲報到場，所幸，雙方駕駛與車上乘客僅受輕傷，送醫治療並無大礙，經酒測雙方駕駛酒測值皆為零，詳細事故原因，仍待釐清。
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