大貨車駕駛路邊小憩 車上數隻鵝逃出在馬路逛大街

吳姓男子駕駛大貨車從宜蘭載運一整車的鵝要前往南部販售，但今天凌晨行經台1線公路苗栗縣通霄路段時，因感到疲憊在路邊休息，不料車上有5、6隻鵝卻趁隙逃出鵝籠，在車道及路邊逛大街，通霄警分局巡邏車經過發現，趕緊叫醒吳男並合力將逃脫的鵝抓回籠，及時避免一場意外發生。

通霄警分局通霄派出所長吳煒健、警員范穆函今天凌晨1點多巡邏行經台1線132.5公里處附近，突然發現車道及路邊有一群鵝出沒，當時路邊還有一輛載運家禽的大貨車停靠路旁，但當地路段沒路燈且四周昏暗、視線不良，員警擔心這群鵝影響來往人車安全，立即叫醒大貨車駕駛，3人合力緩步接近鵝隻，小心翼翼驅趕並徒手將逃出的5、6隻鵝都捕捉回籠。

63歲的吳姓男子向警方表示，昨天由宜蘭縣載鵝隻要運往南部販賣，但長途跋涉3個多小時車程，身體突感疲憊，所以將大貨車停放道路旁安全處休息片刻，睡夢中突然被巡邏員警叫醒，才驚覺車上載的鵝可能因籠鎖鬆脫逃出好幾隻，非常感謝警方即時協助將流竄路中的鵝捕回，否則影響行車安危，後果不堪設想。