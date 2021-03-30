不滿鄰居唱歌太吵！他竟持刀一路追殺 殺人未遂罪起訴

嘉義縣鄭姓男子日前不滿江姓鄰居唱歌太吵，持刀追砍，甚至刀刃噴飛、只剩刀柄，他還拿著刀柄攻擊鄰居頭部，造成江男全身多處受傷，鄭男事後驚覺事態嚴重，才打電話報警自首，檢方訊後今依殺人未遂罪嫌起訴。

起訴書指出，57歲鄭姓男子與江姓男子為太保市新埤里鄰居，今年1月19日下午，鄭男聽到江放音樂、唱歌聲音太大心生不滿，發生爭吵後，鄭持放在家門口的草刀揮砍江男手臂，江害怕逃離，鄭一路追砍至一處三合院民宅廣場前，江跌倒後鄭仍持續揮砍。

檢方指出，鄭砍殺過程草刀掉到地面斷裂、刀刃噴飛，他仍持續以刀柄攻擊，造成江男頭、臂、肌腱等多處挫傷、撕裂傷。約5分鐘後後才發覺闖禍，自行打電話報警、請家人叫救護車，並在員警到場處理時自首坦承砍人。

檢警訊問時鄭姓男子坦承揮砍江男，但沒有殺人犯意，辯稱是對方唱歌很大聲，兩人發生衝突後，他受不了才追砍對方，事後有報警，也有請家人幫忙叫救護車。